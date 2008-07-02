Кофеин восстанавливает мышцы после нагрузок

Кофеин помогает мышцам усваивать глюкозу и значительно увеличивает скорость восстановления запасов гликогена в мышцах после тяжелых физических нагрузок. К таким выводам пришли австралийские исследователи в результате сложного эксперимента с участием нескольких профессиональных спортсменов.

Известно, что употребление кофеина и углеводов до и во время тренировок значительно увеличивает силу и выносливость спортсменов, однако авторам нового исследования впервые удалось доказать, что сочетание этих веществ способствует также восстановлению мышц после упражнений.

В исследовании, проведенном сотрудниками нескольких ведущих медицинских научно-исследовательских центров Австралии, приняли участие семь велосипедистов-марафонцев. На предварительной стадии эксперимента испытуемым пришлось до полного изнеможения заниматься на велотренажерах, после чего им предложили ужин с минимальным содержанием углеводов. Таким образом, ученые добились максимально возможного истощения запасов гликогена в мышцах спортсменов.

На следующий день изнурительная тренировка повторилась, после чего участников разделили на две группы. Обеим группам предложили одинаковые по цвету, запаху и вкусу напитки с большим содержанием глюкозы. При этом один из напитков содержал кофеин, а второй – нет. В течение четырех часов после завершения занятий у спортсменов было взято несколько биопсий мышц и проб крови.

Через несколько дней весь эксперимент повторили сначала, однако на этот раз напитки с кофеином получили те участники, которым они не достались в прошлый раз.

Как показали анализ образцов мышечной ткани и биохимический анализ крови, употребление кофеина после тренировок было связано со значительным увеличением скорости восстановления в мышцах запасов гликогена – главного «топлива» мышечной ткани. Так, спустя четыре часа после завершения нагрузок уровень гликогена в мышцах употреблявших кофеин участников было выше на 66%. Кроме того, употребление кофеина приводило к повышению в крови спортсменов уровней глюкозы, инсулина, а также нескольких протеинов, принимающих участие в переносе глюкозы в мышечные клетки.

Как отмечают авторы исследования, в эксперименте использовались достаточно высокие дозировки кофеина, эквивалентные пяти-шести чашкам крепкого кофе. На следующем этапе ученые намерены оценить благотворный эффект более умеренных концентраций кофеина. Кофеин был исключен из списка запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2004 году.

Отчет об эксперименте опубликован в Journal of Applied Physiology.

medportal.ru