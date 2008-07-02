Депрессия матери замедляет умственное развитие ребенка

Ученые из университета Бристоля совместно с коллегами из университета Западной Англии заявили о том, что депрессия во время беременности замедляет умственное развитие ребенка.

Риск возникновения таких отклонений возрастает на 34% процента, если женщина страдает от депрессии во время беременности. В том случае, если с рождением ребенка депрессия матери продолжается, то этот риск увеличивается до 50%, говорят исследователи.

Такие данные были получены в результате исследования, в котором приняли участие свыше 11 тысяч матерей и детей.

Женщины в ходе эксперимента проходили проверку на наличие симптомов депрессии на 18 и 32 неделе беременности, а затем - через восемь недель и восемь месяцев после родов. Что касается детей, то когда им исполнялось полтора года, исследователи проверяли у них координацию, способность манипулировать мелкими объектами и узнавать окружающих.

Ранее медики уже предупреждали о том, что постродовая депрессия матерей может негативно отразиться на развитии ребенка, но последнее исследование впервые позволило проанализировать последствия угнетенного состояния во время беременности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что к 2020 году депрессия выйдет на второе место среди причин инвалидности и смертности людей во всем мире. На данный момент около 15% людей, страдающих хронической депрессией, заканчивают жизнь самоубийством, а каждый пятый человек в своей жизни так или иначе переносит депрессию, но к психиатрам не обращаются.

rian.ru