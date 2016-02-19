Мотивация к здоровому образу жизни значительно дешевле лечения - эксперты

Более эффективной будет политика, направленная на устранение причин проблемы и поиск альтернатив традиционным средствам употребления табака, в частности, сигареты. Такие мысли были озвучены экспертами в области медицины во время проведения круглого стола «Цена здоровья: есть ли альтернатива?», который недавно прошел при поддержке Международного центра перспективных исследований, - сообщает пресс-служба Центра на своей официальном сайте.

Ведущий мероприятия, экс-министр здравоохранения Николай Полищук отметил, что введенный в июле 2006 года запрет на курение в общественных местах, действительно, способствовал определенному уменьшению количества курильщиков, но принципиально проблемы не решил. «У нас остается низкая в Европе продолжительность жизни, как среди мужчин, так и среди женщин. А профилактические стратегии все еще уступают лечебным», - сказал он.

Как утверждают специалисты, по данным отчета ВОЗ, от употребления табака ежегодно погибает более 5 000 000 человек, и ожидается, что к 2030 году эта цифра вырастет до 8 000 000 смертей. Профилактика и мотивация к здоровому образу жизни стоят значительно меньше любого лечения, но требуют значительно больше усилий. В вопросе курения, как ключевого фактора риска, органы здравоохранения должны обратиться к научным исследованиям новых никотиновых продуктов, чтобы как можно быстрее прояснить факты, относительно которых существует неопределенность.

К альтернативе курения - электронным сигаретам, которые в последние годы становятся все более популярными в развитых странах - также надо относиться взвешенно, считает заместитель директора Научного центра Анатолий Подрушняк. «К сожалению, никто сейчас в Украине не исследует влияние электронных сигарет на здоровье человека, ведь, несмотря на то, что курильщик вместо дыма дышит паром, он все равно содержит никотин и ароматизаторы», - считает эксперт. Более того, по словам Подрушняка, в Украине вообще не существует какой-либо нормативно-правовой базы по электронным сигаретам. «Их к нам ввозят как флешки, или электронные чипы к компьютеру. Понятно, что в таком случае вопросы стандартизации и качества вообще не стоят», - подчеркнул эксперт.

Перспективным направлением специалисты считают разработку всеукраинской концепции общественного здоровья, в первую очередь, создание условий для физического оздоровления нации.

Любой процесс может быть успешным при наличии трех составляющих - идеи, ресурсов и людей, считает председатель правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук. «Идея концепции общественного здоровья - замечательная, люди у нас смышленые, а финансовые ресурсы вполне реально можно привлечь от наших европейских партнеров. Так что будем изменять демографическую ситуацию в Украине », - подытожил председатель правления МЦПИ.