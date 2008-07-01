Жара приводит к инсультам и воспалению легких

В разгар летних отпусков, планируя приятный и интересный отпуск, следует позаботиться и о своем здоровье. Будьте осторожны, выходя из прохладной квартиры на улицу, особенно если вам придется пользоваться общественным транспортом. В первую очередь это касается людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Обязательно надевайте легкий головной убор, а если поездка будет длительной – берите с собой что-нибудь для питья. Лучше, если это будет не сладкая газировка, которая на самом деле только усиливает жажду, а компот или минералка. И, кстати, ни в коем случае не сдерживайте жажду – по мнению европейских специалистов, в жаркую погоду человек должен выпивать в день не менее 2,5 литров воды.

В целях недопущения солнечных ударов следует рационально составить план на день, избегая нахождения на улице в жаркое время суток. Необходимо по возможности охладить воздух в помещении, больше спать и правильно питаться. Рекомендуем также принимать специальные лекарства традиционной китайской медицины, позволяющие легче перенести жару и духоту.

По мнению специалистов, после жары количество инсультников значительно увеличивается. В период наибольшей солнечной активности резко увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую и выделительные системы и их органы (почки, кожа, легкие). А еще летом частенько умирают от воспаления легких. Вообще-то мы привыкли считать пневмонию зимней болезнью. Однако и летом она случается не реже. Дело в том, что под палящим солнцем легкие работают на пределе своих возможностей. В результате кроме пневмонии может обостриться бронхит и бронхиальная астма.

Если вы собираетесь в отпуск. Наряду с незабываемыми впечатлениями из дальних стран можно привезти и экзотическую болячку. Выезжая на курорты Черноморского побережья или в еврозону туристам достаточно соблюдать меры личной гигиены, потому что главная опасность здесь – кишечные инфекции. Других особо опасных инфекций не регистрируется.

С экзотическими курортами ситуация обстоит сложнее. Кроме того, что в жарких странах, в том числе популярных Египте, Турции, Таиланде, климат и антисанитария создают для кишечных инфекций райские условия, есть болячки и опаснее.

Так, туристы, выезжающие в Африку и Южную Америку, в обязательном порядке должны пройти вакцинацию против желтой лихорадки, передающейся воздушно-капельным путем. Прививку в Тюмени можно поставить в поликлинике при областной клинической больнице. Это дает гарантию на 10 лет. Туристу выдается индивидуальная санитарная книжка международного образца, только при ее наличии можно выехать за границу.

Напасть Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки – острое кишечное заболевание холера. От нее, к сожалению, вакцина не предусмотрена, а потому главное оружие – соблюдение санитарно-гигиенического режима. Здесь следует вспомнить элементарные правила, знакомые с детства: мыть руки перед едой, промывать кипятком фрукты и овощи, пить только кипяченую воду. А чтобы обезопасить себя от малярии, необходимо принимать специальные лекарства, хотя, по словам тюменских эпидемиологов, и это не дает полной гарантии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно ставит перед собой задачу привлечь внимание мирового сообщества к влиянию глобального потепления на здоровье и продолжительность жизни людей.

Проблема назрела уже давно: по оценочным данным ВОЗ, в странах ЕС каждое повышение температуры на один градус может вызывать рост смертности на 1-4%, а по данным 12 европейских стран, период экстремальной жары летом 2003 г. привел к более 70 тысячам "излишних" смертей. Но не только жара является следствием глобального потепления. Специалисты утверждают, что от чрезмерно низких температур зимой также растет смертность – от 5 до 30%. Опасность для людей представляют и наводнения: только в ЕС на прибрежных территориях, которым ежегодно грозит затопление, живет 1,6 миллиона жителей. К упомянутым бедствиям следует прибавить буреломы и ветры, которые повышают риск травматизма... Поэтому ВОЗ советует правительствам стран немедленно сосредоточиться на этих проблемах и обязать системы здравоохранения стран работать в контексте разрешения проблем, связанных с глобальным потеплением.

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