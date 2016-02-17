В Киеве от гриппа умерли 56 человек

Об этом сообщает Главное управление Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Киеве.

«С начала эпидсезона по состоянию на 17.02.2016 от осложнений (пневмоний) от гриппа умерло 56 человек, в т. ч. за 6-ю неделю – 7 человек, за 3 дня текущей недели – 5», - говорится в сообщении.

Также в СЭС сообщили, что за 3 дня нынешней недели (14-16 февраля) заболело 9 тыс. 362 человека, что на 6,8% ниже аналогичного периода предыдущей недели.

Снижение заболеваемости отмечается среди взрослых (-24,1%). В то же время среди детей заболеваемость растет (+11,0%). В частности, повышение заболеваемости произошло среди всех возрастных категорий детского населения Киева, кроме детей в возрасте 1-4 лет, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по данным Минздрава, по состоянию на 17 февраля от гриппа умерли 292 человека.