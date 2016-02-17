ООН намерена в этом году привлечь на гуманитарные нужды Донбасса $ 298 млн

«Сегодня около 3,1 млн человек, проживающих в Украине, требуют немедленной гуманитарной помощи. Из них 2,7 млн проживают на неподконтрольных украинской стороне территориях, остальные - 400 тыс. человек - живут непосредственно на линии огня. Для помощи этим людям ООН намерена привлечь гуманитарную помощь от международного сообщества на сумму 298 млн долл.», - сказал Уокер.

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Также представитель ООН отметил, что на первом этапе презентации плана финансовым донорам удалось получить гарантии предоставления 17 млн долл., в частности свои взносы уже сделали Литва и Латвия.