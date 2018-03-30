Как уберечься от летних пищевых отравлений?

Пищевые отравления обусловлены передачей в организм ядовитых веществ или паразитов, которые провоцируют отравление. В основном к пищевым отравлениям относят такие заболевания человека, которые передаются через пищу. Главной причиной пищевых отравлений является употреблением в пищу продуктов, которые имеют вредное действием в результате развития в них вредных микроорганизмов или в результате содержания там разных токсичных веществ. В большинстве случаев эти заболевания характеризуются коротким инкубационным периодом и бурным протеканием с явным преимуществом симптомов острого отравления. Однако они могут протекать и по типичной хронической интоксикации.

Пищевые отравления чаще всего возникают внезапно, нередко захватывая значительный контингент лиц, и, как правило, достаточно быстро угасают. Вместе с тем они могут сосредотачиваться в микрорайоне обслуживания определенного пищевого предприятия. Внезапность возникновения данных заболеваний, одновременность их, резкая и тревожная симптоматика роднят пищевые отравления с несчастными случаями и непредвиденными катастрофами. Отсюда выплывают некоторые особенности медицинских мер, которые заключаются в мобилизации врачебной помощи для обслуживания очень большого количества потерпевших, в необходимости быстрой диагностики причины вспышки и принятия срочных мер для ее ликвидации.

Среди бактериальных пищевых отравлений наибольшее распространение во всех странах мира имеют токсикоинфекции. Само название показывает двойственный характер данных патологических состояний, которые обусловливаются, с одной стороны, массовым проникновением в организм возбудителей инфекции, а с другой стороны - комплексом клинических явлений, типичных для интоксикации. Природа этих отравлений часто бывает связанна с некоторыми представителями сальмонел.

Передача заразной основы преимущественно осуществляется через инфицированные пищевые продукты. Во многих случаях заражение происходит при употреблении в еду мяса больных животных или бацилоносителей, у которых бактерыэмия была спровоцирована тяжелой травмой, голоданием, сильной усталостью и т.д. Другим путем является посмертное заражение животных, обусловленное несоблюдением правил забоя скота и обработки туши, когда содержание кишечника попадает на ее поверхность.

Определенное значение в этом отношении имеют также грызуны, которые болеют сальмонеллезами. Наконец, большую опасность для контактного инфицирования пищевых продуктов представляет бацилоносительство среди персонала предприятий общественного питания.

К мероприятиям по предупреждению массивного размножения микроорганизмов в пищевых продуктах относят достаточное охлаждение и быструю реализацию готовых изделий, которая исключает задержку их в теплых помещениях кухни.

Особенным видом бактериальных пищевых отравлений является токсикозы - заболевания, обусловленные в противовес токсикоинфекциям проникновением в организм не живых микробов, а только их токсинов. К этим отравлениям относятся стафилококковые интоксикации, которые вызываются некоторыми штаммами белого и золотистого стафилококков, основными источниками которых могут служить молочный скот и человек.

В первом случае причиной, как правило, является употребление в пищу молока коров, больных маститами, во втором инфицирование обусловливается разными гнойными поражениями кожи и ангинами. В этом отношении необходимо всегда помнить, что маленький гнойничок на руке у повара может стать причиной большой вспышки пищевых отравлений.

Одним из наиболее тяжелых пищевых отравлений есть ботулизм, случаи которого регистрируются во всех странах мира.

Доказано, что это очень опасное заболевание вызывается токсином анаэробной бациллы длительного жителя почвы. По своей биологической активности он превосходит все известные токсины других микробов.

По клинической картине ботулизм являет собой своеобразное заболевание с нервно-паралитическим синдромом пузырькового характера.

В разных странах заболевание ботулизмом нередко бывает преимущественно связанно с применением определенных пищевых продуктов. Так, в Западной Европе большая часть этих интоксикаций обусловливалась употреблениям копченых и соленых мясных продуктов.

В США около 70% случаев ботулизма вызывались растительными консервами, что, очевидно, был предопределен как засеивание почвы соответствующими микробами, так и недостаточно тщательной стерилизацией.

К микробным пищевым отравлениям относятся и так называемые микотоксикозы, которые представляют собой заболевания, обусловленные продуктами жизнедеятельности микроскопических грибов. Классическим примером данной группы отравлений служит эрготизм, который вызывается употреблениям некоторых продуктов растительного происхождения, зараженных микотоксином рожка. Чаще всего этот микроскопический гриб будет поражать рожь, реже - пшеницу и ячмень, причем ядовитою его основой является группа алкалоидов (эрготамин, эргометрин, эргобазин и др.), стойких к нагреванию и которые хранят свою токсичность при выпечке хлеба.

Клинически эрготизм может оказываться в острой, конвульсивной форме, которая сопровождается тоническими судорогами разных мускульных групп и летальности, которая дает достаточно высокий процент. При более длительном потреблении хлеба, который содержит меньшее количество рожка, может развиваться подострое отравление, которое характеризуется поражением сосудисто-нервного аппарата, нарушением кровообращения и возможным развитием гангрены.

Очень большое внимание органов здравоохранения обращается в данное время на афлатоксикозы, которые предопределяются специфическими токсинами, владеющими самым сильным гепатотропним и канцерогенным влиянием.

По своей природе немикробные отравления очень многообразны, причем схематически их можно разделить на интоксикации продуктами, ядовитыми по своей природе и которые временно приобретают токсичные свойства, а также ядовитыми примесями.

Обращаясь к первой подгруппе, необходимо, в первую очередь, остановиться на ядовитых грибах, потому что заболевания, которые вызываются ими, занимают важное место среди немикробных пищевых отравлений.

Из всех ядовитых грибов наиболее опасными, несомненно, есть бледная поганка, в состав которой входят сильнодействующие токсичные вещества, - аманитогемолизин и аманитотоксин.

К острым немикробным интоксикациям относятся также отравление горькими ядрами некоторых косточковых плодов (миндаль, абрикосы), в составе которых содержится глюкозид амигдалин, который отщепляет при гидролизе синильную кислоту.

К этой группе можно причислить отравление, вызванные токсальбумином фазином, который содержится в сырой белой фасоли и легко разрушается при варке. Возникающие отравления обычно сводятся к развитию диспепсических явлений и преимущественно бывают связанны с использованием фасолевой муки и пищевых концентратов.

Значительно более тяжелыми могут быть интоксикации, вызванные дикоростучими ядовитыми растениями, которые растут на территории нашей страны (вех ядовитый, болиголов пятнистый, собачья петрушка, белена, беладонна, касторка и др.). Эти опасные, нередко смертельные, отравления наблюдаются чаще среди детей и реже среди взрослых. Дети используют их ошибочно вместо петрушки, щавеля, съедобных ягод, орехов и т.д. Пищевые интоксикации могут провоцироваться и продуктами, которые временно принимают ядовитые свойства. К таким продуктам необходимо в первую очередь отнести проросший картофель и картофель, который позеленел. В нем резко увеличивается содержание соланина. Первые симптомы отравления обычно появляются через 10 - 15 мин и сопровождаются тошнотой, рвотой и дизфункцией кишечника.

Временно ядовитыми могут быть также икра, молочко и печенка некоторых пород рыб, преимущественно в период нереста (окунь, налим, щука и др.). При этом мускульная их ткань является вполне безвредной.

Наибольшей представляется третья группа острых немикробных отравлений, которые вызываются ядовитыми примесями к пищевым продуктам, к числу которых относятся некоторые соединения тяжелых металлов. Чаще всего это бывает связано с использованием свинца, меди и цинка для изготовления и покрытия посуды, котлов, аппаратуры и тары.

Источниками отравления свинцом могут быть глазури, эмали, краски и металлические покрытия. В соответствии с существующими в Украине правилам, запрещается применять для лужения посуды олово, которое содержит более 1% свинца. Что касается отравлений медью, то они могут быть связанные с длительным сохранением еды в нелуженой медной посуде, на стенках которой (при увлажнении) могут образовываться токсичные соединения. Проявления интоксикации обычно будут ограничиваться кратковременной рвотой, причем в настоящее время эти отравления наблюдаются редко.

Более часто регистрируются отравления цинком, связанные с длительным сохранением в оцинкованной посуде продуктов, которые имеют кислую реакцию. Благодаряочень малому всасыванию цинка в кишечнике симптомы интоксикации ограничиваются раздражением слизистой оболочки желудка. В соответствии с действующими законоположениями, оцинкованные материалы допускаются лишь для производства сосудов для воды (баки, бадьи, кипятильники).

Гораздо большую опасность, чем соли тяжелых металлов, представляет мышьяк, отравление которым могут обусловливаться использованием в еду недостаточно очищенных после опрыскивания фруктов. Кроме того, источником его поступления могут служить минеральные кислоты, пищевые красители, желатин, глюкоза и др., при производстве которых применялись материалы низкого качества. В настоящее время примесь мышьяка к пищевым продуктам не допускается.

Очень высокой токсичностью отличаются пестициды, содержащие ртуть, которые применяются для протравления семян (гранозан, меркуран). Ошибочное использование в еду протравленного зерна приводит к самой тяжелой интоксикации, которая нередко заканчивается летальным исходом.

Из других веществ нужно упомянуть соединения бария, применяемые для дератизации, препараты фтора, используемые для дезинсекции, неразрешенные консерванты и краски. Хронические интоксикации немикробной природы являют собой малосимптомные заболевания, которые являются результатом длительного поступления в организм незначительного количества токсичных веществ (по мнению научного работника К. С. Петровским).

К их числу можно отнести пищевые отравления, вызываемые семенами некоторых растений сорняков, например гелиотропа и триходесмы. Из них первые содержат комплекс алкалоидов (гелиотрин, лазикарпин и др.), которые характерны выраженным действием на печень и развитие токсичного гепатита.

Что касается триходесмотоксикоза, то характерной его особенностью является поражение центральной нервной системы, которая оказывается в форме энцефалита, рассматриваемый раньше как первичное вирусное заболевание (джалангарский энцефалит).

К хроническим интоксикациям можно отнести и нитратную метгемоглобинемию, связанную с длительным потреблением колбас и питьевой воды из колодца, которая содержит много нитратов. Установлено, что данная интоксикация имеет существенное значение не только для здоровья грудных детей, но и для взрослых, особенно страдающих заболеванием легких, коронарной недостаточностью и анемией. Это связано с тем, что даже при сравнительно низких уровнях метгемоглобина отмечается инактивация оксигемоглобина и снижения доставки кислороду к тканям. Опасность усугубляется еще тем, что повышенное содержание нитратов оказывается и в целом ряду растительных продуктов, в том числе в картофеле, моркови, репе, редиске, цветной капусте, салате и др. Последнее объясняется интенсивным применением азотных и азотистых удобрений. В соответствии с существующими нормативами, нельзя допускать для питьевых целей воду, которая содержит нитратов более 10 мг/л. Для колбасных же изделий этот норматив может колебаться в границах от 0,03 до 0,1 г/кг.

В настоящее время есть большая возможность развития хронических пищевых отравлений в результате использования в сельском хозяйстве разных пестицидов. Как уже неоднократно указывалось, они могут накапливаться в почве, проникать в растения, молоко и мясо животных. Особенную опасность в данном отношении представляют стойкие пестициды, например хлорорганические ядохимикаты (ДДТ), соединение диенового синтеза (хлоридан, алдрин) и некоторые другие. Они аккумулируются в организме человека, особенно в тканях, богатых жиром и липоидами, поражая паренхиматозные органы и центральную нервную систему. Установлена также возможность выделения их в составе женского молока.

Таким образом, химизация сельского хозяйства составляет известную опасность в отношении возможности возникновения массовых хронических пищевых интоксикаций и требует проведения целого комплекса профилактических мероприятий. Потому в сельском хозяйстве стоит применять для обработки продовольственных культур пестициды с возможно более коротким периодом распада, который обеспечивает полное освобождение съедобной части растений от остатков ядохимиката, своевременное снятие урожая.

Пищевые отравления

Пищевые отравления - это заболевания, которые могут быть вызваны продуктами, ядовитыми по своей природе, или болезнетворными микробами.

Пищевые отравления микробного происхождения разделяются на две группы: токсикоинфекции и бактериальные токсикозы.

Токсикоинфекции - это отравления, вызываемые микробами, которые размножились на продукте.

Бактериальные токсикозы - это отравления, вызванные ядом, который микробы выделили в продукте. К ним принадлежат ботулизм и стафилококковые токсикозы.

Пищевые продукты, не изменяя своего внешнего вида и органолептических качеств, в результате нагромождения в них токсинов могут стать ядовитыми. Использование таких продуктов может вызывать заболевание. Токсины через стенки желудка и кишечника попадают в кровь и разносятся по всему организму. Признаки заболевания проявляются очень быстро. У больных появляется общая слабость, боль в животе, головная боль, тошнота, повышение температуры, происходит обезвоживание организма, возможная даже смерть. Очень опасными отравлениями является ботулизм и отравления, вызванные стафилококками.

Ботулизм - тяжелое отравления, которое возникает в результате потребления еды, отравленной палочкой ботулинуса. Эти микробы в природе распространены в почве, в муле водоемов, кишечниках рыб (особенно осетровых), животных; случаются на фруктах и овощах.

Распространяется этот вид микроорганизмов анаэробным путем, оптимальная температура для его развития 30-37°С, при температуре, более низкой, чем 15 °С, он развивается, однако токсинов не образует. Это подвижная спорообразующая палочка, в которой спора размещена в конце клетки.

Попадая на пищевые продукты, палочка ботулинуса размножается и выделяются токсины. Они скапливаются в одном месте продукта, потому отравиться могут не все люди, которые потребляли отравленный продукт. Токсин бациллы ботулизма - холодостойкий, но чувствительный к кислотности среды. Повышенное содержание соли в продукте останавливает развитие этого микроба. Споры ботулинуса очень термостойки, они выдерживают температуру до 120 43°С. Потому этот микроб может размножаться в консервах. В процессе развития этих микробов выделяется газ, потому крышки банок сдуваются. Хотя других признаков повреждения такого продукта нет, он все равно очень токсичный и опасный для использования. Бациллы ботулизма могут успешно развиваться и в вареной колбасе, больших кусках копченого мяса, буженине, красной рыбе.

При отравлении ботулизмом токсин парализует сердечно-сосудистая и нервная системы, вызывает понижение температуры тела, паралич говорения. Лечение этого заболевания осуществляется с помощью специальных сывороток, иначе может наступить смерть.

Чтобы предотвратить распространение этого заболевания, следует правильно термически обрабатывать и тщательным образом мыть продукты, которые готовятся для консервирования в домашних условиях. На предприятиях массового питания следует вареную и жареную рыбу хранить только в морозильных камерах и не больше 48 часов.

Принимая баночные консервы, следует проверять их и хранить в холодильном шкафу. Не допускать приготовления баночных консервов и грибов в домашних условиях, поскольку грибы часто могут быть засеяны спорами ботулинуса.

Отравление стафилококком происходит во время потребления еды, отравленной токсинами этого микроба. Стафилококковые пищевые отравления могут происходить при использовании разных продуктов. Эти микробы способны развиваться при аэробных и анаэробных условиях, они неподвижны, образуют не споры, а скопления, которые напоминают виноградную гроздь. Наилучше развиваются при температуре 37 °С. Погибают при температуре 120 °С.

Источником загрязнения пищевых продуктов стафилококком чаще всего могут быть люди, больные ангиной, катаром верхних дыхательных путей, гнойничковыми заболеваниями кожи. Коровы и козы, больные маститом, также могут стать источником заражения продуктов.

Пищевые продукты после отравления этим микробом внешне не изменяются, потому это опасно. Органом человека очень чувствительный к этому токсину и уже через 1-6 часов после отравления проявляются признаки заболевания - боли в желудке, тошнота.

Самое частое отравление стафилококком происходит во время употребления молока, кефира, кондитерских изделий (особенно с кремом), сыра, брынзы, рыбных и мясных кулинарных изделий. Чтобы предотвратить это отравление, следует придерживаться правил хранения этих продуктов, а лиц, которые имеют доступ к пищевым продуктам, при наличии гнойничковых заболеваний и ангины - к работе не допускать.

Готовую еду можно хранить не больше определенного срока при температуре

2 - 6°С или в горячем виде - ниже 65 °С. Молоко следует обязательно кипятить, простоквашу-самоквас использовать лишь для приготовления теста, не пастеризованный сыр - для кушаний, которые поддаются термической обработке. Работникам сферы массового питания следует быть осторожными с кондитерскими изделиями. Хранить изделия с масляным кремом при температуре 2-6°С не больше 36 часов, с заварным кремом - не больше 6 часов. В летний период кондитерские изделия с заварным кремом желательно не готовить.

К пищевым токсикоинфекциям относятся отравления, вызванные бактериями из группы сальмонел, кишечной палочки, палочки протея. Отравление сальмонелами чаще всего возникает во время употребления зараженного мяса, яиц и продуктов их переработки. Возбудители сальмонелезов имеют форму палочек с округленными концами.

Они не способны образовывать спор, подвижные, наилучшая температура для их развития -37 °С. При температуре большей 80 °С - погибают. Соляные растворы задерживают развитие этих микроорганизмов.

Источником распространения сальмонел может быть крупный рогатый скот, свиньи, кони, домашние птицы и разные грызуны. Опасными для людей являются животные-бактерионосители.

Мясо может загрязняться сальмонелами как при жизни животных, так и после их забоя. У больных животных возможно проникновение микробов из кишечника в ткани. Молоко может инфицироваться еще в вымени животного. Но заражение этих продуктов возможно и через прикосновение рук, одежду работников, которые непосредственно работают с этими животными, через инвентарь. Мясо может загрязняться в процессе забоя, через контакт с тушами инфицированных животных, через мух, грызунов. Яйца (особенно водоплавающей птицы) также могут быть инфицированные этим микробом, их можно использовать лишь для приготовления продуктов, которые поддаются высокой термической обработке. К продаже они не допускаются. Рыба, выловленная в загрязненных водоемах, также нередко может быть загрязненной сальмонелами.

Очень благоприятной средой для развития этих микробов являются паштеты, мясной или рыбный фарш, ливерные и кровяные колбасы. Однако правильная термическая обработка продуктов может обеспечить их очистку от сальмонел, эти микроорганизмы стойки к высушиванию, потому долго могут оставаться на предметах потребления.

Чтобы предотвратить распространение сальмонелеза, следует четко придерживаться санитарно-гигиенических требований во время приготовления еды, придерживаться температурного режима при хранении продуктов (особенно скоропортящихся). Одними из основных мероприятий предупреждения такого отравления есть своевременное прохождение работниками сферы питания медицинских обзоров на сальмонелоносность.

Кроме этого, важно придерживаться маркировки разработочных досок, тщательным образом мыть столовую посуду, кухонный инвентарь. При принятии мяса следует проверять наличие клейма, которое бы свидетельствовало о прохождении ветеринарно-санитарного контроля. Во время приготовления мяса его нужно хорошо проваривать и прожаривать, особенно изделия из фарша. Яйца водоплавающей птицы можно использовать лишь в хлебопекарской промышленности. Куриные яйца перед использованием следует обязательно мыть, молоко - кипятить, простоквашу-самоквас использовать лишь для теста, не пастеризованный сыр - для кушаний, которые поддаются тепловой обработке. Холодные кушанья следует оберегать от загрязнения руками во время приготовления, заправленные салаты и винегреты хранить не больше одного часа. Всю готовую еду нужно хранить при температуре 2 - 6°С и не больше определенных сроков, а горячем виде - не ниже 65°С, еду, которая долго хранится, необходимо поддавать повторной тепловой обработке.

Кишечная палочка и палочка протея: Кишечная палочка является постоянным жителем кишечника при условии нормальной его микрофлоры. Она имеет округлую форму и не способная образовывать споры. Наилучше развивается при температуре 37 °С, а при нагревании до 60 °С- гибнет.

В организме человека она синтезирует необходимые витамины и другие вещества, которые имеют антибиотические свойства относительно возбудителей кишечник инфекций. Однако эта палочка при послаблении защитных функций организма может проникать в другие органы, вызывая при этом воспалительные процессы. Попадая на пищевые продукты, эти микробы (размножаясь) могут вызывать отравление. И палочка протея, и кишечная палочка принадлежат к микробам, которые поражают богатые на белок продукты. В такой среде они способны быстро размножаться, не изменяя при этом внешнего вида и вкуса продуктов.

Хотя палочка протея слабо разрушает белки, накопление ее на продукте (как и кишечной палочки) вызывает отравление, которое протекает подобно отравлению сальмонелами, однако в более легкой форме.

Наилучшей средой для развития этих микроорганизмов являются мясные и рыбные продукты (особенно фарш), гарниры, салаты.

На пищевые продукты эти палочки могут попасть через контакт с больными людьми, при нарушении санитарно-гигиенических правил. Возможно загрязнение товаров этими микроорганизмами еще до их поступления в продажу или на предприятия массового питания. Потому важно тщательным образом осуществлять термическую обработку продуктов и следить за температурным режимом хранения.

ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

Среди бактериальных пищевых отравлений наибольшее распространение во всех странах мира имеют токсикоинфекции. Само название показывает двойственный характер данных патологических состояний, которые обусловливаются, с одной стороны, массированным проникновением в организм возбудителей инфекции, а с другой стороны - комплексом клинических явлений, типичных для интоксикации. Этимология этих отравлений наиболее часто связана с некоторыми представителями сальмонел. При проведении специальных исследований было установлено, что основную роль в патогенезе токсикоинфекции имеет поступление в желудочно-кишечный тракт живых микробов, причем продукты, даже обильно засеянные сальмонелами, после тщательной термической обработки не вызывают заболеваний. Передача в основном осуществляется через инфицированные пищевые продукты. Во многих случаях заражение происходит при употреблении в пищу мяса больных животных или бацилоносителей, в которых бактериемия была спровоцирована тяжелой травмой, голоданием, сильной усталостью и т.д. Другим путем есть посмертное заражение животных, обусловленное несоблюдением правил забоя скота и обработки гаси, когда содержание кишечника попадает на ее поверхность. Профилактика токсикоинфекций требует установления строгого ветеринарно-санитарного контроля на животноводческих фермах и бойнях и соблюдения общих гигиенических правил на предприятиях общественного питания. К мерам по предупреждению массивного размножения микроорганизмов в пищевых продуктах относят достаточное охлаждение и быструю реализацию готовых изделий, которая исключает задержку их в теплых помещениях кухни. Особенным видом бактериальных пищевых отравлений является токсикозы - заболевания, обусловленные в отличие от токсикоинфекций проникновением в организм не живых микробов, а только их токсинов. К этим отравлениям относятся стафилококковые интоксикации, вызываемые некоторыми штаммами белого и золотистого стафилококков, основными источниками которых могут служить молочный скот и человек. В первом случае причиной, как правило, является употребление в пищу молока коров, больных маститами, во втором инфицирование обусловливается разными гнойными поражениями кожи и ангинами. В этом отношении необходимо всегда помнить, что маленький гнойничок на руке у повара может стать причиной большой вспышки пищевых отравлений.

Часто эти интоксикации связывают с потреблением молочных или продуктов изделий из них, в частности мороженого и особенно заварного крема, причем последний служит как бы накоплением токсинов. Клиническая картина отравлений стафилококковым токсином характеризуется коротким инкубационным периодом - в среднем 2-4 ч, по окончании которого у потерпевших появляются тошнота, рвота, резкие боли в подложечной области и понос. Температура обычно не повышается, а иногда даже отмечается ее снижение.

Выздоровление же, невзирая на внешнюю важность заболевания, обычно наступает на протяжении первых суток. В виде того, что стафилококковый энтеротоксин есть теплостойким и выдерживает 30-минутное кипячение, основой профилактических мероприятий является высокий уровень санитарного благоустройства пищевых предприятий, которое устраняет опасность бактериального заражения оборудования, продуктов и готовых изделий. Одним из наиболее тяжелых пищевых отравлений есть ботулизм, случаи которого регистрируются во всех странах мира. Доказано, что это очень опасное заболевание вызывается токсином анаэробной бациллы долгосрочного жителя почвы. По своей биологической активности он превосходит все известные токсины других микробов. По клинической картине ботулизм являет собой своеобразное заболевание с нервно-паралитическим синдромом. После инкубационного периода, в среднем ровного 12 - 24 ч (но иногда продлевается до нескольких суток), развиваются нервно-двигательные и секреторные расстройства. К ранним симптомам интоксикации обычно относятся явления офтальмоплегии в виде расширения зениц, диплопии, отсутствия реакции на свет и др. В дальнейшем может отмечаться паралич мышц мягкого неба, языка, глотки и гортани, который усложняет акты глотания и жевания. Продолжаясь 4-8 дней, заболевание отличается высокой летальностью (до 67%), причем смертельный исход бывает связан с остановкой дыхательной или сердечной деятельности. Применяемая в настоящее время специфическая сывороточная терапия при раннем ее применении снижает летальность приблизительно до 13%.

Микотоксикозы: К микробным пищевым отравлениям относятся и так называемые микотоксикозы, которые представляют собой заболевания, обусловленные продуктами жизнедеятельности микроскопических грибов. Классическим примером данной группы отравлений служит эрготизм, который вызывается употреблениям некоторых продуктов растительного происхождения, зараженных микотоксином рожка. Чаще всего этот микроскопический гриб будет поражать рожь, реже - пшеницу и ячмень, причем ядовитою его основой является группа алкалоидов (эрготамин, эргометрин, эргобазин и др.), стойких к нагреванию и которые хранят свою токсичность при выпечке хлеба.

К числу пищевых отравлений, визываемых микроскопическими грибами, стоит отнести и группу фузариотоксикозов, в частности алиментарно-токсичную алейкию. Это тяжелое заболевание возникает при употреблении зерна перезимованых на корне злаков, интенсивно зараженных грибами из рода фузариум. В основе данного патологического состояния лежит поражение центральной нервной системы, которая обусловливает нарушение трофики тканей и резкое расстройство деятельности органов кровообразования. В итоге у потерпевших развивается притеснение гемопоэза с последующей алейкией и выраженной анемией. Внешними признаками заболевания могут служить некротическая (септическая) ангина и другие тяжелые осложнения, обусловленные ареактивностью организма. Очень большое внимание органов здравоохранения уделяется в данное время афлатоксикозам, которые вызываются специфическими токсинами, владеющими самым сильным гепатотропным и канцерогенным влиянием.