В Украине от гриппа умерли 292 человека, в том числе четверо детей

В Украине с начала эпидемического сезона (28 сентября 2015 года) от гриппа умерли 292 человека, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Одесской области – 40, в Киеве – 34, в Черкасской области – 20, в Донецкой – 19, во Львовской – 18.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди населения Киевской области и Киева, где переболело, соответственно, 16,9% и 13,5%.

Наименьшая заболеваемость регистрируется в Закарпатской (6,4%) и Харьковской (4%) областях.