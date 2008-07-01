В Украине туберкулез будут выявлять за два дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила распространить в 16 странах мира лаборатории для ускоренного выявления туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ). Половина из этих стран - бывшие советские республики.

Молекулярные лаборатории, сокращающие срок выявления этой опасной формы туберкулеза с 60 дней до всего двух, появятся в ближайшие четыре года в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Украине.

В эту группу стран "с низкой обеспеченностью ресурсами" также вошли Бангладеш, Бирма, Вьетнам, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Кот д`Ивуар, Лесото и Эфиопия.

Параллельно ВОЗ намерена увеличить поставки лекарств от туберкулеза с МЛУ в 54 страны, включая 16 стран, которые получат лаборатории.

Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью - это форма легочной инфекции, которая не лечится двумя самыми мощными препаратами - изониазидом и рифампицином.

Молекулярный анализ

Возбудители туберкулеза выявляются путем анализа мокроты. Анализ ранее доступным методом занимал от двух до трех месяцев.

Из-за нехватки оборудования для молекулярного анализа в развивающихся и постсоветских странах его проводят, только когда становится ясно, что пациенту не помогают стандартные препараты.

За месяцы, проходящие прежде, чем это становится очевидно, и до подтверждения диагноза туберкулеза с МЛУ, больной может заразить много здоровых людей.

По оценкам ВОЗ, не более 2% больных туберкулезом с МЛУ в мире диагностируются и лечатся правильно. Организация надеется увеличить эту цифру хотя бы до 15%.

Некоторые больные вообще не доживают до результатов анализа, особенно когда туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью совмещается у них с ВИЧ.

Из 16 стран, где будет внедряться новый тест, уже все готово к его введению в маленькой африканской стране Лесото. Эфиопия, как планируется, должна быть готова к концу года.

news.bbc.co.