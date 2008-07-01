Хатха-йога в борьбе с ожирением

Доводилось ли вам слышать о пашимотанасане? А является она позой заднего растягивания и способствует избавлению от лишнего веса. Чтобы проделать такое упражнение, вам следует сесть на пол, вытянув ноги, спина должна быть прямой. Медленно и ритмично вдыхая, наклонитесь немного вперед и указательными пальцами рук захватите большие пальцы ног.

Следует нагибаться вперед до тех пор, пока лицо не коснется коленей, ноги в них не должны быть согнутыми, не следует отрывать от пола и пятки. Руки при этом согнуты в локтях и упираются ими в пол. Живот следует держать подтянутым внутрь, это облегчит растяжение мышц спины и бедер. Теперь следует сделать выдох и коснуться головой коленей.

Можно опустить лицо между коленей, не сгибая при этом вытянутую спину. Вытягивайтесь вперед постепенно, не торопясь, голова при этом «утоплена» в плечи.

Если вы молоды, то эта асана может вам покориться с первого раза. Если же возраст довольно зрелый, то понадобиться пару недель, а может и больше для того, чтобы достичь полного успеха в этой позе.

Дыхание следует задерживать до тех пор, пока на выпрямитесь, только потом следует сделать вдох. Время, которое вам понадобиться, в начале составляет пять секунд, а в конце – до десяти минут. Затем следует сделать перерыв на пять секунд и повторить упражнение.

Эта асана позволит уменьшить жировые отложения в области брюшного пресса и сделает эластичной поясницу, а также нормализует деятельность печени и селезенки.

Теперь давайте познакомимся с ваджрасаной. Для выполнения этой асаны вам потребуется встать на колени, которые должны быть соединены, как и носки, затем сядьте ягодицами на пятки, руки держите на бедрах, которые и массируйте.

Спина, шея и голова находятся на одной вертикали. Асана не должна сопровождаться ощущением напряжения, ведь это поза отдых и размышлений.

Если вы примите ее минут через пятнадцать после приема пищи, то она будет перевариваться значительно лучше. Также, данная поза усилит циркуляцию крови в области таза и активизирует работу внутренних органов.

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