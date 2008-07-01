Как вернуть волосам красоту

Даже сильные и красивые волосы вследствие неправильного питания, недостатка физической активности, стрессов и переутомления могут начать выпадать, станут ломкими и тонкими.

Для того чтобы вернуть своим волосам красоту и здоровье воспользуйтесь следующими советами.

Совет 1. Чтобы привести волосы в порядок, очень важно использовать для мытья только мягкую воду.

Для этого в воду следует добавить небольшое количество пищевой соды или просто прокипятить необходимое количество воды в течение получаса, а затем остудить до нужной температуры.

Совет 2. После того, как вымоешь волосы их рекомендовано ополаскивать настоем зверобоя, ромашки, крапивы.

Для приготовления настоя тебе потребуется взять 1 столовую ложку травы на 1 стакан кипятка.

Если трав под рукой не оказалось, то можно добавить в воду небольшое количество уксуса или несколько капель лимонного сока.

Совет 3. Если твои волосы ломкие и сухие, то поможет такая маска.

Для ее приготовления взбей в небольшом количестве воды один яичный желток, после чего вотри средство в волосы и кожу головы. Смесь нужно оставить на несколько минут, а потом смыть.

Совет 4. Для борьбы с перхотью хорошо использовать такой настой.

Двумя стаканами кипятка залей 1 столовую ложку пижмы, дай настояться средству в течение двух часов, а по истечении этого времени процеди и ополаскивай таким настоем волосы в течение месяца.

Следует также отметить, что волосы можно расчесывать только по истечении тридцати-сорока минут после мытья.

Каждую неделю следует мыть расческу с мылом, а вот к укладке феном или щипцами нужно прибегать как можно реже.

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