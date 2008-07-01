Япония перешла на продажу сигарет по карточкам
09:09, 01 июля 2008Страна
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Нужен специальный "табачный паспорт"
Специальный "табачный паспорт" нужен теперь в Японии для покупки сигарет в автоматах, предназначенных для их продажи.
Во всех 47 префектурах страны с сегодняшнего дня автоматы должны быть оснащены специальным устройством для считывания данных о покупателе с именной идентификационной карточки. Таким образом власти намерены перекрыть доступ к сигаретам несовершеннолетним гражданам.
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