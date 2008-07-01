Умные люди более подвержены алкоголизму?

Согласно выводам британских ученых, умные люди имеют больше шансов приобрести проблемы со здоровьем, вызванные злоупотреблением алкоголя, нежели менее умные люди.

По данным ученых из Совета медицинских исследований, умные, образованные люди, как правило, подвержены большему стрессу по роду своей профессиональной деятельности, заставляющей их употреблять большие количества алкоголя, нежели менее умные. Женщины, работающие в сферах, в которых доминируют мужчины, особенно подвержены пагубному воздействию алкоголя.

Ученые изучали 8710 мужчин и женщин, которые появились на свет в течение одной недели 1970 года. Их умственные способности в возрасте 10 лет были подвергнуты сравнению с информацией об употреблении ими алкоголя и проблемах с выпивкой в возрасте 30 лет.

В опубликованном Американским журналом общественного здравоохранения исследовании говорится о том, что люди с высокими показателями уровня умственной деятельности сталкивались с большим количеством проблем, вызванных алкоголем, во взрослой жизни.

По данным Национального статистического бюро, британцы, занимающие должности управленцев и начальников, потребляют 15,1 единицу алкоголя (1 ед. алкоголя равняется 2 бокалам вина) в неделю, по сравнению с 11,6 единицами, которые потребляют люди, занятые рутинной деятельностью. Женщины в среднем употребляют 9 единиц алкоголя в неделю, мужчины – 18,7.

В 2005 году на каждые 100 тысяч человек в Британии приходилось 12,9 смертей, вызванных злоупотреблением алкоголя, однако в 2006 году это число возросло до 13,4. Для сравнения: в 1991 году эта цифра составляла 6,9 смертей.

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