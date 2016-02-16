В пригороде Кировограда спасатели изъяли емкости с 3 кг ртути

В пригороде Кировограда спасатели изъяли несколько закрытых емкостей, в которых находилось 3 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Кировоградской области, 15 февраля сотрудники 2-й Государственной пожарно-спасательной части УГСЧС в области привлекались для извлечения 3 килограмм ртути в емкостях, которые были обнаружены возле дороги в районе Бобринецкого шоссе. Изъятое опасное вещество направлено на утилизацию.