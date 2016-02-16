В Украине с начала эпидсезона умерли 289 больных гриппом, из которых 4 детей - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, ссылаясь на оперативные данные Центра гриппа и ОРВИ государственного учреждения «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний МЗ Украины».

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Одесской области – 40, в Киеве – 33, в Черкасской (20), Донецкой (19) и Львовской (18) областях.

Отмечается, что за медицинской помощью своевременно обратилось лишь треть умерших. Проведен анализ летальных случаев показал, что все умершие не имели прививок против гриппа.

С начала эпидсезона (28.09.2015 – 15.02.2016 года), по оперативным данным, всего в Украине зарегистрировано 3,7 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 9,5% населения.

Читайте такжеНа Волыни эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 34%

Заболеваемость во время эпидсезона 2015-2016 гг. на 46,1% больше уровня аналогичного периода прошлого эпидемического сезона.

Из общего числа тех, кто заболел в этом сезоне, 61% составляют дети в возрасте до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается среди населения Киевской области и Киева, где переболело соответственно 15,9% и 13,4% населения. Самый низкий уровень заболеваемости регистрируется в Закарпатской (6,3%) и Харьковской областях (3,9%).

Всего в Украине с начала эпидемического сезона госпитализированы с предварительными диагнозами «Грипп» и «Острая респираторная вирусная инфекция» 160 тыс. человек (4,3% тех, кто заболел), из них до 65% составляют дети в возрасте до 17 лет.

На 6-й неделе 2016 года в трех областях показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги (Волынская – на 34,5%, Закарпатская – в 1,9 раза, Николаевская – на 6,3%). В других регионах епідпороги находятся в пределах от 0,3% в Хмельницкой до 64% - в Харьковской областях.

По состоянию на 14 февраля в отдельных регионах введены ограничительные противоэпидемические мероприятия или прекращено обучение в 426 и возобновлены занятия в 10 тыс. 928 детских учебных, общеобразовательных и внешкольных заведениях.