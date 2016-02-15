В Украине от гриппа умерли 286 человек, из них - 4 детей и 2 беременных

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Одесской области (40), в Киеве (32), Черкасской (20), Донецкой (19) и Харьковской (17) областях.

По состоянию на 14 февраля зарегистрировано 3,7 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 9,5% населения. Из общего числа заболевших 61% составляют дети в возрасте до 17 лет.

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Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди населения Киевской области и Киева, где переболело соответственно 15,9% и 13,4% населения.

Наименьшая заболеваемость регистрируется в Закарпатской (6,2%) и Харьковской (3,9%) областях.

Введены ограничительные противоэпидемические мероприятия или прекращено обучение почти в 1 тыс. 622 детских учебных, общеобразовательных и внешкольных заведениях.