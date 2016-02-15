Третий тур вакцинации против полиомиелита продлен до конца февраля - Минздрав

Как сообщили УНІНА в пресс-службе Министерства здравоохранения, такое решение было принято сегодня членами Оперативного штаба Минздрава Украины по предупреждению циркуляции вакцинородственных полиовирусов и обусловлено неполным проведением тура в некоторых регионах Украины из-за сложной эпидситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине.

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В пресс-службе напомнили, что третий тур вакцинации начался 25 января. По состоянию на сегодняшний день по его результатам уровень охвата прививками детского населения составляет 50%. Согласно рекомендации ВОЗ, с целью предупреждения распространения полиовирусов в Украине, создания коллективного иммунитета детского населения и сохранения за Украиной статуса «страны свободной от полиомиелита», эта цифра должна состоять в пределах 95%.