Реформы здравоохранения отстают от графика - Шимкив

“Две реформы сильно, значительно отстают. Это реформы государственного управления и охраны здоровья”, - сказал он.

Также Шимкив отметил, что прогресс в реформировании отдельных сфер государственной ответственности позитивно воспринимается населением, о чем свидетельствуют результаты социологических исследований.

“Трендом последних двух кварталов стало позитивное восприятие реформ в сфере обороны и безопасности, продвижения Украины в мире и правоохранительных органов с учетом патрульной полиции”, - подчеркнул замглавы АП.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в июле 2014 года своим указом создал Национальный совет реформ для обеспечения внедрения единой государственной политики Украины в этой сфере.

Основной задачей совета является внесение предложений об осуществлении в Украине реформ на базе лучшего международного опыта и содействие их внедрению, а основной задачей его исполнительного комитета является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторинг реализации реформ.

Национальный совет по вопросам реформ запустил официальный веб-ресурс Reforms.in.ua для обеспечения подотчетности и прозрачности процесса разработки и внедрения реформ в стране.