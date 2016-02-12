В Киеве за сутки зарегистрировано более 3 тысяч 700 больных гриппом и ОРВИ / Фото: УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, количество госпитализированных за сутки в стационары г. Киева несколько уменьшилось, на лечение попали 65 пациентов, из них – 47 больных ОРВИ (26 детей и 21 взрослый), 18 больных гриппом (взрослые).

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По состоянию на 12 февраля в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находится 709 пациентов, больных гриппом и ОРВИ, из них – 455 больных ОРВИ и 254 больных гриппом.

«Из 254 больных гриппом у 140 пациентов обнаружена пневмония как осложнение гриппа. Также 220 больных получают лечение в условиях отделений и 34 больных находятся в реанимационных отделениях (из них 16 больных находятся на искусственной вентиляции легких)», - говорится в сообщении и отмечается, что сейчас в городских учреждениях здравоохранения в наличии есть 95 упаковок «Тамифлю» и 567 упаковок «Реленца».

В пресс-службе напомнили, что за сутки 1 февраля гриппом и ОРВИ заболели 7 017 человек, за 2 февраля – 5 704, 3 февраля – 4 999, 4 февраля – 4 371, 5 февраля – 4 049, 6 февраля – 1 436, 7 февраля – 554, за 8 февраля – 5 208, за 9 февраля – 4 278, за 10 февраля – 3 951.