Запретили купание на центральном пляже Кременчуга

Городская санитарно-эпидемиологическая станция запретила купание на центральном пляже Кременчуга из-за превышения в 48 раз норм содержания в воде бактерий кишечной палочки.

Об этом УНИАН сообщил главврач СЭС Виктор АКИМОВ.

По его словам, врачи СЭС взяли пробы воды на пляже и выявили в ней многократное превышения содержания микроорганизмов.

Причиной их появления в СЭС называют наличие выше по Днепру стоковой трубы с фекалиями.

“Повторный анализ качества воды мы сделаем на следующей неделе, и тогда решим продолжить запрет или отменить свое постановление о запрете купания на пляже в Кременчуге”, - заявил В.АКИМОВ