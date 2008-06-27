Запретили купание на центральном пляже Кременчуга
17:19, 27 июня 2008Страна
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Выявление в воде кишечной палочки
Городская санитарно-эпидемиологическая станция запретила купание на центральном пляже Кременчуга из-за превышения в 48 раз норм содержания в воде бактерий кишечной палочки.
Об этом УНИАН сообщил главврач СЭС Виктор АКИМОВ.
По его словам, врачи СЭС взяли пробы воды на пляже и выявили в ней многократное превышения содержания микроорганизмов.
Причиной их появления в СЭС называют наличие выше по Днепру стоковой трубы с фекалиями.
“Повторный анализ качества воды мы сделаем на следующей неделе, и тогда решим продолжить запрет или отменить свое постановление о запрете купания на пляже в Кременчуге”, - заявил В.АКИМОВ
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