ТОП-5 полезных напитков

Лучше приготовьте себе фруктовый или овощной коктейль - это намного лучше, полезней и приятней, пишет med2.ru.

Шпинат + бананы + лимон. Для того, чтобы дать своему организму необходимую ежедневную дозу витаминов и питательных веществ, будет достаточно даже маленького пучка шпината. Возьмите 350 мл воды, добавьте в нее 3 измельченных банана, связку листьев шпината, сок половины лимона или лайма, и смешайте все в блендере.

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Черника + бананы + лимон + сельдерей.Черника - не только очень вкусная, но и безумно полезная ягода, помогающая укрепить иммунную систему и положительно влияющая на зрение. Возьмите 2 банана, 3 столовые ложки ягод черники, 1/3 лимонного сока, 2-3 стебля сельдерея и разбавьте все это 1 стаканом воды. Смешайте ингредиенты до однородной массы в блендере.

Сельдерей + шпинат + лайм + банан. Сельдерей помогает сжигать жир и обогащает организм множеством витаминов и микроэлементов. Вам понадобится сок 2 стеблей сельдерея, 1 чашка листьев шпината, чашка воды, сок половины лайма и 1 измельченный банан. Смешали в блендере - и перед вами настоящая витаминная бомба!

Шпинат + банан + яблоко + лимон. Бананы улучшают настроение, уменьшают усталость и придают энергии. Смешайте в блендере 1 чашку листьев шпината, 2 банана, 1 яблоко и 1 чашку воды с соком половины лимона.

Огурец + латук + лимон + мед. Огурец помогает организму выводить токсины и шлаки, а листья салата латук являются хорошим источником витамина Е. Смешайте измельченные листья латука с 1 средним огурцом, соком половины лимона, стаканом воды и чайной ложкой меда.