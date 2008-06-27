В Киеве разоблачены аптеки, которые незаконно продавали трамадол

СБУ совместно с МВД и Минздравом с 12 июня в 2008 года начали проведение общегосударственной операции по прекращению незаконного оборота трамадола в стране. Целью этой операции является доведение объемов трамадола, что находится в легальном обороте, к уровню, определенному исключительно медицинскими потребностями, а также полное прекращение незаконной продажи его в Украине.

СБУ на выполнение поручений Президента Украины и Кабинета министров в тесном взаимодействии с другими государственными органами и неправительственными общественными организациями продолжает общегосударственную операцию по прекращению незаконного распространение трамадола.

23-24 июня в Киеве сотрудниками СБУ проведен ряд спецопераций, в результате которых разоблачено шесть точек незаконного сбыта этого лекарственного средства, задержаны лица, причастные к противоправной реализации трамадола оптом и в розницу.

Ограничение обращения трамадола, а также наказание за его незаконное распространение отныне значительно строже и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 12 годов. По словам правоохранительных органов, усиление контроля над производством и реализацией ни в коем случае не создаст проблем для людей, которые легально получали этот препарат для лечения.

По данным Минздрава, 9 украинских заводов изготовляют ежегодно 90 млн. капсул трамадола, при потребности в 4 млн. капсул. С 4 июня в 2008 г. трамадол в Украине официально признан наркотиком, таким же как морфий, феналтонин и метадон.

Трамадол - синтетический опиоидный аналгетик, что широко используются для обезболивания в хирургии и терапии. Его регулярное употребление вызывает физическую и психическую зависимость. Это наркотическое средство пагубно влияет на сознание, эмоциональное состояние, приводит к патологическим изменениям всех систем организма.

Представители общественных организаций отмечают, что в нашей стране уже есть целое поколение украинцев, изуродованных трамадолом и другими подобными препаратами. По их словам, лишь в одном Киеве насчитывается тысячи семей в которых есть парализованные изуродованные дети, что в 14-15 лет начали употреблять колдакт или эффект. В настоящее время это “лежачие” инвалиды, которые уже никогда не выздоровеют.