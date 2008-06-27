В Ровенской области застолья будут только после проверок санитарной службы

Отныне в Ривненской области массовые застолья разрешено проводить только после контроля работников санитарной службы по качеству продуктов или привлечения специалистов к приготовлению пищи.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Комиссия изучила случай, который произошел в селе Озеро Владимирецкого района, где во время празднования выпускного вечера некачественной едой отравилось 15 человек. Как сообщил на заседании комиссии заведующий отделом областной санитарно-эпидемиологической станции Анатолий РЕЗНИКОВ, на сегодня выявлены 20 человек из числа жителей данного села, которые заболели после застолья для выпускников. Все они находятся на стационарном лечении в городской больнице Кузнецовска. Состояние потерпевших удовлетворительное. По словам А.РЕЗНИКОВА, причиной заболевания сальмонеллез.