В Украине количество умерших от гриппа возросло до 260 человек - Минздрав

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. (УНИАН: по состоянию на 10 февраля от гриппа умерли 253 человека).

«С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, зарегистрировано 260 лабораторно подтвержденных летальных исходах от гриппа, из них 3 детей в возрасте до 17 лет», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество смертей от гриппа в Одесской области – 40 случаев, в городе Киеве – 30, Черкасской – 17, Харьковской и Донецкой областях по 15.

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Всего в Украине с начала эпидемического сезона зарегистрировано 3,5 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 9,1% населения.

Из общего количества заболевших 61,3% составляют дети в возрасте до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди населения Киевской области и Киева, где переболело, соответственно, 15,4% и 12,9% населения. Наименьшая заболеваемость регистрируется в Закарпатской (5,9%) и Харьковской областях (3,8%).

С начала эпидсезона госпитализированы с предварительными диагнозами «Грипп» и «Острая респираторная вирусная инфекция» 150 тыс. человек (4,2% от заболевших), из них 65,6% составляют дети в возрасте до 17 лет.

На 5 неделе 2016 года в 15 областях показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги, из них в 4 – более чем на 50,0%. В других регионах страны эпидемические пороги находятся в пределах от нулевого порога в Полтавской до -49,0% в Харьковской областях.

Заболеваемость в эпидсезон 2015-2016 гг. на 46,1% больше уровня аналогичного периода прошлого эпидемического сезона.

По данным Минздрава, по состоянию на 10 февраля в отдельных регионах введены ограничительные противоэпидемические мероприятия или прекращено обучение в 2199 детских учебных, общеобразовательных и внешкольных заведениях.