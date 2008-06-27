Грекам запретят курить в общественных местах

В Греции запретят курение в общественных местах с 2010 года, заявил накануне министр здравоохранения страны Димитрис Аврамопулос.

"Будет принят закон о запрете курения во всех общественных местах с 1 января 2010 года", - сказал министр.

Как объявило позже министерство, согласно законопроекту, который в ближайшее время будет внесен в парламент страны, за зажженную сигарету в учреждении, в транспорте или в магазине придется заплатить штраф в 300 евро.

По статистике Минздрава, ежегодно от последствий пассивного курения умирают около шестисот граждан страны.

Законопроект также должен ввести возрастной ценз на курение с 18 лет. До настоящего момента законодательных ограничений для покупки сигарет несовершеннолетними в Греции не было.

Согласно статистике, около 40% взрослых греков курят, это самая высокая цифра в Евросоюзе.

medvesti.ru