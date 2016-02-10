Президент утвердил Нацстратегию по оздоровительной двигательной активности украинцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, национальная стратегия разработана во исполнение Стратегии устойчивого развития «Украина-2020» с целью формирования условий для оздоровительной двигательной активности и здорового образа жизни для формирования здоровья граждан как наивысшей социальной ценности в государстве.

Кабинет министров до 1 июля текущего года должен разработать план мероприятий по реализации Стратегии на период до 2025 года и обеспечения подготовки и обнародования ежегодно, до 15 февраля, отчета о выполнения плана в предыдущем году. Областные, Киевская городская государственные администрации ежегодно в месячный срок разрабатывают и утверждают план региональных мероприятий на год, следующий за плановым.

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Стратегия определяет ряд основных задач, среди которых разработка и утверждение рекомендаций по оздоровительной двигательной активности как документа, который будет содержать конкретные указания, касающиеся объемов, интенсивности, форм и видов двигательной активности для укрепления здоровья лиц разного пола и возраста, разработка комплекса показателей для оценки уровня физического здоровья различных групп населения.

Также среди задач – содействие созданию всеукраинского фонда развития двигательной активности и здорового образа жизни «Активная Украина – здоровая нация» с целью привлечения внебюджетных средств для развития материально-технической базы массового спорта и поощрения лиц, которые имеют достаточный уровень оздоровительной двигательной активности, ведут здоровый образ жизни.

Предусматривается также формирование инфраструктуры современных и привлекательных спортивных сооружений по месту жительства, в местах массового отдыха граждан, на базе общеобразовательных учебных заведений, которые должны быть легко доступны для различных слоев населения, прежде всего малообеспеченных, упорядочение сети центров физического здоровья населения «Спорт для всех» и совершенствование нормативно-правовой базы их деятельности.

Также отмечена необходимость увеличения количества общедоступных спортивных мероприятий для активного семейного отдыха в местах массового отдыха граждан; обустройство безопасных маршрутов для пешеходного, велосипедного, водного туризма; создание сети летних школ плавания на открытых водоемах, акцентируется на необходимости усовершенствования законодательства по поддержке и стимулированию субъектов сферы физической культуры и спорта и пр.

Кроме того, в рамках программы должны быть разработаны проекты строительства коммунальных спортивных комплексов, плавательных бассейнов; организации производства модульных спортивных сооружений с применением современных технологий для удовлетворения потребностей населения в оздоровительной двигательной активности и обеспечения их строительства за счет средств местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Ожидается, что результатом реализации стратегии станет скоординированная деятельность субъектов различных секторов социально-экономической сферы государственной политики, которая будет способствовать повышению оздоровительной двигательной активности граждан, ведение ими здорового образа жизни, увеличение ежегодно на 1% количества граждан, которые имеют достаточный уровень оздоровительной двигательной активности, ведут здоровый образ жизни.