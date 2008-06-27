Неработающие химпредприятия Донетчины - опасны для людей

Неработающие химические предприятия Донецкой области сегодня являются серьезной опасностью для населения, заявляет первый замначальника экологической инспекции в Донецкой области Игорь АБУЗЯРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам И.АБУЗЯРОВА, в Донецкой области существует очень острая проблема "брошенных, обанкроченных предприятий", ранее производящих различную химическую продукцию.

"Когда идет процесс банкротства, практически остается огромная территория брошенных производств, из которых все вытащено, что можно, остаются на десятках гектаров только руины, и никому до этого дела нет", - сетует эколог. Он перечислил несколько таких предприятий: Славянский "Химпром", в Горловке - Никитовский ртутный комбинат, Горловский химзавод.

"В той же Константиновке, например, на берегу реки Кривой Торец горы развалин, мусора на месте брошенных и разобранных химпредприятий", - сказал И.АБУЗЯРОВ.

Он объяснил, что когда предприятие банкротится, находится много кредиторов, кроме местных советов, которые должны были бы позаботиться о том, чтобы земля, которая является собственностью этих местных советов, передавалась в итоге местным советам в состоянии, пригодном для дальнейшего использования, так как предусмотрено Земельным кодексом.

"Но, к сожалению, эти десятки и сотни гектаров земли, причем близко к водным объектам представляет собой источник повышенной опасности… Все это вызывает серьезную опасность для населения", - заключил И.АБУЗЯРОВ.

коинспекция

Донецк. 27 июня. УНИАН. Неработающие химические предприятия Донецкой области сегодня являются серьезной опасностью для населения, заявляет первый замначальника экологической инспекции в Донецкой области Игорь АБУЗЯРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам И.АБУЗЯРОВА, в Донецкой области существует очень острая проблема "брошенных, обанкроченных предприятий", ранее производящих различную химическую продукцию.

"Когда идет процесс банкротства, практически остается огромная территория брошенных производств, из которых все вытащено, что можно, остаются на десятках гектаров только руины, и никому до этого дела нет", - сетует эколог. Он перечислил несколько таких предприятий: Славянский "Химпром", в Горловке - Никитовский ртутный комбинат, Горловский химзавод.

"В той же Константиновке, например, на берегу реки Кривой Торец горы развалин, мусора на месте брошенных и разобранных химпредприятий", - сказал И.АБУЗЯРОВ.

Он объяснил, что когда предприятие банкротится, находится много кредиторов, кроме местных советов, которые должны были бы позаботиться о том, чтобы земля, которая является собственностью этих местных советов, передавалась в итоге местным советам в состоянии, пригодном для дальнейшего использования, так как предусмотрено Земельным кодексом.

"Но, к сожалению, эти десятки и сотни гектаров земли, причем близко к водным объектам представляет собой источник повышенной опасности… Все это вызывает серьезную опасность для населения", - заключил И.АБУЗЯРОВ.