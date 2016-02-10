Кишечные бактерии участвуют в развитии повреждений печени под действием алкоголя

Результаты нового исследования указывают на то, что существенную роль в процессе развития хронической болезни печени играют кишечные бактерии. К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета (University of California) во главе с Берндом Шнаблем (Bernd Schnabl), пишет Медпортал.

Они показали, что алкоголь ингибирует продукцию белков REG3B и REG3G, которые продуцируются клетками, выстилающими стенки кишечника, и обладают антибактериальными свойствами. Подавление продукции этих белков под действием алкоголя приводит к усилению роста бактерий, их количество увеличивается, они попадают в печень, где способствуют развитию повреждений.

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Авторы провели серию экспериментов на мышах, лишенных REG3G. Отсутствие экспрессии этого белка приводило к увеличению количества кишечных бактерий и более сильным повреждениям печени под действием алкоголя. Повышенный уровень продукции REG3G способствовал снижению количества микроорганизмов в кишечнике и защищал печень от повреждений. У людей, страдавших алкогольной зависимостью, число бактерий в кишечнике также было повышено.

Исследователи считают, что препараты, вызывающие увеличение экспрессии REG3G, помогут защитить печень от разрушающего действия алкоголя.