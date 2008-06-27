”Коровье бешенство” распространяется через стоки

Прионовые белки, вызывающие болезнь Кройцфельдта-Якоба («коровье бешенство») и другие формы губчатой энцефалопатии, способны сохраняться в сточных водах даже после длительного процесса очистки, пишет New Scientist. Это означает, что одним источников неизлечимого заболевания могут быть зараженные прионами овощи и фрукты, для полива которых используются воды с полей орошения.

Прионы могут попасть в сточные воды вместе с отходами мясоперерабатывающих предприятий, а также вместе с выделениями больных людей и животных.

Исследователи из Университета Висконсина заразили прионами пробы, взятые из отстойника, расположенного на территории одного из мясоперерабатывающих заводов, и подвергли их обычному трехнедельному циклу биологической очистки. Очищенная микробами вода не содержала прионов, однако они по-прежнему сохранялись в иле, оседающем на дне отстойников.

Обнаруженные концентрации прионов были очень невелики и вряд ли представляли угрозу для человека, однако обильное заражение прионами сточных вод все же может привести к дальнейшему распространению инфекции, резюмируют ученые.

Из предыдущих исследований известно, что прионы устойчивы к термической обработке или к воздействию дезинфицирующих средств. Не исключено также, что прионы могут длительное время сохраняться в могильниках, в которых обычно хоронят зараженных животных.

medportal.ru