На Одесчине проходят лечение свыше 40 тысяч наркозависимых

Только в отделениях и структурах Одесского областного наркологического диспансера проходят сейчас курс лечения свыше восьми тысяч наркозависимых лиц. А всего на учете в наркологических учреждениях Одесского региона находится 41 тыс. 696 человек, причем 6 тыс. 714 из них пока не смогли отказаться от употребления наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, такие цифры сообщила сегодня на городской научно-практической конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с наркоманией, главный врач Одесского областного наркологического диспансера Надежда ФЕДОРОВА.

Она констатировала, что «наркомания приобретает все более активный характер».

«Наши наблюдения, подтвержденные статистическими данными, показывают, что один молодой наркоман «подсаживает» на наркотаблетки или инъекции в среднем до 15 лиц из своего окружения, причем нередко к употреблению наркотиков приобщаются молодые люди из благополучных состоятельных семей. Хотя иногда дети становятся наркоманами и с подачи взрослых членов семей», - акцентировала Н.ФЕДОРОВА.

По сведениям руководителя криминальной милиции по делам несовершеннолетних Одесского областного управления внутренних дел Татьяны СЕМИКОП, с начала текущего года в Одессе зафиксирован 21 такой случай. «С целью предотвращения распространения наркомании среди несовершеннолетних, - добавила она, - сотрудники милиции проводят широкомасштабную акцию «Скажи наркотикам - нет», а также интерактивные лекции с привлечением волонтеров, которые раньше употребляли наркотики, но сумели преодолеть наркозависимость. Также дети и подростки могут пообщаться с психологами и врачами-наркологами».

Наряду с медучреждениями и милицией работают с наркоманами и многие общественные организации. Причем соотношение между государственными общественными структурами, отметил главный врач Одесского городского центра здоровья Игорь РАТОВСКИЙ, уже достигло пропорции 50 на 50. Одни активисты используют психологические тренинги, другие – привлекают наркозависимых к занятиям по овладению интересными профессиями, живописи и музыке.

По мнению заместителя главврача Одесского наркологического диспансера по лечебной части Ольги ЗАМНЮКОВОЙ, «ключевым словом при работе сотрудников госучреждений и общественников должно быть «профилактика», а вовсе не «диагностика» или «лечение». Она призвала все организации, занимающиеся профилактикой и реабилитацией наркозависимых граждан, объединить свои усилия в рамках программы «Разом за життя».