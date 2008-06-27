Эпидемия СПИДа набирает катастрофические обороты

Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца выступила с заявлением о том, что эпидемия СПИДа в некоторых странах набирает катастрофические обороты.

Как говорится в отчете гуманитарной организации, ежедневно 7 тысяч человек в мире заражаются ВИЧ, 2,1 млн. человек умерли от болезни в 2007 году, а еще 33 млн. человек в мире живут со СПИДом. И сильнее всего от этой эпидемии страдает юг африканского континента.

Кроме того, по мнению экспертов организации, предпринимаемые в мире усилия по борьбе с этим бедствием недостаточны, и в частности, значительная часть из выделяемых на это средств не доходит до нуждающихся.

Ежедневно 7 тысяч человек в мире заражаются ВИЧ, 2,1 млн. человек умерли от болезни в 2007 году, а еще 33 млн. человек в мире живут со СПИДом

"Когда будет написана история ВИЧ и СПИДа, я думаю, люди скажут, что мы избирали самые простые решения", - заявил доктор Мукеш Капила, специальный представитель Федерации по вопросам ВИЧ/СПИДа, добавляя при этом, что кампании по информированию населения в целом проводятся, но с группами риска, такими как наркоманы и работники сферы секс-услуг, правительства работают мало.

Капила призвал гуманитарные организации учесть это обстоятельство в своих планах реагирования на подобные кризисы. В качестве положительного примера отношения к СПИДу он привел Кению - в результате политического кризиса в этой африканской стране в январе 2008 года произошли столкновения на этнической почве, а тысячи людей стали беженцами. Но организации, распределяющие антиретровирусные препараты, сделали все, чтобы больные ВИЧ могли продолжать получать их даже в лагерях беженцев.

Что касается Украины, то в нашей стране эпидемия СПИДа является наиболее угрожающей в Европе. В частности, распространение СПИДа среди взрослого населения составляет, по оценочным данным, более 1,63%, т.е. в Украине проживают 440 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией.

korrespondent.net