Гидромассаж для груди

Любая женщина хочет иметь красивую и упругую грудь, с нежной и гладкой кожей.

Но, для этого следует предпринять некоторые действия и со своей стороны, а не полагаться лишь на матушку-природу.

В этом поможет специальный «грудной» гидромассаж, который является одним из самых эффективных методов, который помогает добиться желаемого эффекта и сохранить эластичность кожи.

В этом случае очень важно рассчитать силу воздействия на нее и на мышцы груди, ведь нельзя нанести вреда молочным железам.

Самым эффективным и при этом самым простым методом является гидромассаж, так как вода оказывает мягкое и щадящее воздействие на кожные покровы и повышает тонус мышц.

Основным условием при этом является регулярность проведения такой процедуры, желательно делать это каждое утро. Для этого вам потребуется лишь направить на грудь струю воды, напор которой следует предварительно отрегулировать, ведь он не должен быть очень сильным, во избежание травмирования молочных желез, но и не совсем слабым, так как не будет достигнуто нужного эффекта.

Водной струей следует производить круговые движения по направлению вверх.

Нужно сделать минимум по десять кругов таких движений с каждой стороны.

Под самой грудью и в области межреберья интенсивность движений должна быть увеличена, ведь именно эти зоны отвечают за высоту груди.

А вот с областью сосков и околососковой зоной нужно быть предельно внимательными, здесь кожа является наиболее чувствительной.

Направляйте водную струю плавно вверх, переходите к подмышечным впадинам и затем возвращайтесь непосредственно к груди.

Если говорить об окологрудной зоне, то здесь массаж потребует более сильного давления и интенсивной стимуляции.

А при проведении массажа самой груди напор воды следует опять немного снизить.

Продолжительность всей процедуры не должна превышать по времени восьми-десяти минут.

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