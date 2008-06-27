Горожане, дышать опасно!

Мы часто слышим о том, что нахождение на свежем воздухе полезно, но, увы, это не совсем так. Городские жители во время таких прогулок на «свежем воздухе» вдыхают еще и тяжелые металлы. Тяжелые металлы являются наиболее опасным компонентом выхлопных газов. Мелкие частицы неорганических и органических соединений металлов находятся во взвешенном состоянии в воздухе, которых мы вдыхаем. Давайте поговорим о том, наступлением каких последствий нам грозит попадание в организм тяжелых металлов.

Свинец. Этот металл отрицательно влияет на работу центральной нервной системы.

Попадание его в организм человека может вызвать возникновение головных болей, утомляемости, ухудшение слуха, памяти, речи. Кроме того, свинец оказывает негативное влияние и на многие другие системы и органы человека.

Такой металл, как кадмий, попадая в наш организм, может вызвать тошноту, боли в животе, головокружение, воспаление суставов.

Кадмий также может спровоцировать возникновение всех форм рака.

Если говорить про ванадий, то этот металл может спровоцировать возникновение экземы, бронхиальной астмы, а также различных заболеваний крови.

Конечно, это далеко не полный перечень всех, в буквально смысле витающих в воздухе, тяжелых металлов и болезней, которые они вызывают.

Хелатная терапия – это способ выведения из организма тяжелых металлов.

Кроме того, существуют и меры предосторожности, которые препятствуют накоплению и попаданию в организм человека тяжелых металлов.

Например, одной из таких мер является употребление пектинов, своеобразных природных сорбентов, которые связывают и выводят из организма радионуклиды и тяжелые металлы.

Количество таблеток, необходимых для употребления, легко можно рассчитать и самому, используя прилагающуюся аннотацию.

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