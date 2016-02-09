Новый закон упростит усыновление детей из Донбасса

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, данный документ направлен на защиту прав детей во время военных действий и вооруженных конфликтов.

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Закон упрощает процесс усыновления детей из Донбасса. Речь идет о тех детях, чьи документы утеряны или остались в зоне военного конфликта. Раньше законодательство требовало возобновления судебных решений по статусу детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Но такой подход затягивал процесс усыновления или вообще делал его невозможным. Согласно изменений, предусмотренных Законом №2254, для устройства ребенка в семью будет достаточно только выписки из реестра Департамента усыновления и защиты прав детей.

«В остальном же процесс усыновления детей из Донбасса остался прежним. Вы можете усыновить или взять под опеку только тех детей, которые находятся на украинской территории. Ознакомиться с пошаговым алгоритмом усыновления или опеки можно на портале «Сиротству – нет!». Там же можно просмотреть анкеты детей из Донбасса (и не только), которым нужны новые семьи», ‒ советует Дарья Касьянова, руководитель программ и проектов Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

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Кроме того, Закон №2254 предполагает усиление ответственности государства за судьбу детей, которые пострадали от военных действий и вооруженных конфликтов. В частности, предусматривается предоставление им комплексной материальной, медицинской, психологической помощи. Также каждый ребенок, в том числе прибывший без сопровождения родителей или других законных представителей, может получить справку временно перемещенного лица.

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«Для того чтобы Закон №2254 начал работать, необходимо разработать ряд подзаконных актов. И сейчас важно, чтобы Минсоцполитики активно занялось этим вопросом, в тесном контакте с общественными организациями», ‒ комментирует Касьянова.

Напомним, данный закон был принят Верховной Радой 26 января и направлен на подпись Президенту Украины 3 февраля. В течение 15 дней Президент должен подписать Закон или направить его на доработку. В силу Закон вступит только после его публикации.