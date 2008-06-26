В Днепропетровской области откроют экологическую больницу

На базе Днепродзержинской медицинско-санитарной части №8 планируется открыть специализированное опытно-лечебное заведение – экологическую больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепродзержинского горсовета со ссылкой на городского председателя Днепродзержинска Ярослава КОРЧЕВСКОГО, создание такого заведения будет способствовать повышению качества исследований влияния состояния экологии города на здоровье населения и использованию современных технологий обследования и лечения жителей городов.

К сотрудничеству с экологической больницей городские власти Днепродзержинска планируют привлечь ведущие научно-исследовательские институты Украины и международные фонды.

*** До 1991 года МСЧ №8 принадлежала бывшему Приднепровскому химзаводу (переработка урановых руд с 1948 по 1991 г.). Это медицинское заведение имеет значительный опыт диагностики и лечения заболеваний, связанных с влиянием специфических факторов промышленного загрязнения.

По состоянию на июнь 2008 года численность населения Днепродзержинска составляет 252,4 тыс. человек, уровень смертности в городе в 1,7 раза превысил уровень рождаемости.