Сегодня международный день борьбы с наркоманией

Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Эта дата была установлена в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в рамках Десятилетия борьбы с наркоманией и в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество в целях достижения цели создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.

Сегодня во всем мире пройдут различные мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Специалисты напоминают, что значимую роль в борьбе с наркоманией играет профилактика злоупотребления психоактивными веществами. Необходимо вовремя объяснить подрастающему поколению, что пристрастие к наркотикам лишает человека способности здраво мыслить, разрушает семью и вообще угрожает самому существованию нации.

На сегодняшний день наркомания поразила все без исключения страны Земли. Цивилизованное человечество давно пытается найти наиболее эффективные методы борьбы против незаконного распространения наркотиков – социальные, политические, медицинские и правовые. По данным ООН, сейчас в мире насчитывается более 200 миллионов больных наркоманией. Большинство из них употребляют марихуану /более 140 млн человек/, еще около 30 миллионов применяют амфетамины и синтетические наркотики.

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