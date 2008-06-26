Власти Гонконга готовят тесты на выявление наркоманов в школах

В борьбе с наркотиками Сянгана (Гонконг) рассмотрит предложение о проведении тестов на употребление наркотиков среди учащихся государственных школ.

Если это предложение будет принято, полиция получит полномочия брать на анализ слюну или мочу подростков, подозреваемых в употреблении наркотиков. Комитет должен обсудить, как будет работать система обязательных проверок.

Законодатели, представляющие образовательную систему, настаивают на том, чтобы при таких проверках ученикам была обеспечена полная конфиденциальность. Также должно быть четко оговорено, что проверки будут проводиться не для наказания подростков, замеченных в употреблении наркотиков, а для оказания им необходимой медицинской помощи, считают законодатели.

Проведение тестов, по мнению их инициаторов, помогут воздержаться от наркотиков и тем детям, которые только собирались их попробовать.

По данным проведенного в Гонконге опроса, 85 % родителей школьников полностью поддерживают такую меру. Хотя некоторые опасаются нарушения приватности.

Что касается самих школьников, за проведение теста высказались 49% учащихся.

Подобные тесты уже проводились в некоторых международных школах Сянгана. Члены Комитета по борьбе с наркотиками считают, что проведение тестов обойдется правительству в минимальную сумму, тогда как польза от этого мероприятия может быть огромной.

rian.ru