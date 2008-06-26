Ягоды: вкусно и полезно

Все мы с детства любим ягоды. Но, зачастую, даже люди, которые внимательно следят за свои питанием, забывают включать в свой рацион эти дары природы.

А зря. Как показали исследования немецких ученых, ягоды следует включать в свое меню ежедневно, тем более, что сейчас лето и недостатка в них нет.

Ученые их Германии провели ряд экспериментов, в ходе которых хотели выяснить, как употребление тех или иных ягод влияет на организм человека.

Было выяснено, что лесная ежевика и черный виноград являются отличными средствами защиты клеток организма от болезнетворных бактерий и ядовитых веществ.

Ученые пошли дальше и сравнили полезность различных овощей, фруктов и ягод.

Было выяснено, что все тот же виноград, например, представляется собой незаменимое природное средство для борьбы со злокачественными опухолями и в этом смысле, виноград в три раза превзошел по силе своего действия апельсины.

Для профилактики рака можно применять и ежевику, так как по своим результатам она на сто тридцать восемь процентов превосходит всеми любимые цитрусовые.

Не намного отстает от ежевики и в эффективности профилактики рака и красная смородина. Она превосходит цитрусовые на сто пятнадцать процентов.

Ежедневное употребление в пищу таких ягод, как клубника, малина, черника, по мнению медиков, приносит огромную пользу, ведь эти ягоды содержат в себе такой заряд витаминов, который можно назвать настоящей «витаминной бомбой», которая способна одолеть любой недуг.

Ученые сделали вывод, что все ягоды без исключения, а тем более лесные, способны поддерживать обменные процессы в организме и содействовать очищению от вредных веществ.

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