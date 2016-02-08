В Донецкой области с начала боевых действий погибло 49 детей

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Кроме того, по данным полиции, в результате террористической агрессии из 1 тыс. 198 общеобразовательных учреждений на территории, подконтрольной Украине, сейчас остались 542 школы, где обучаются 155 тыс. детей. Остальные заведения находится на временно оккупированной территории.

Из-за постоянных обстрелов и разрушений в прифронтовых районах, на первой линии огня в области закрыто 13 школ.