От солнечных ожогов спасут помидоры

В летний период очень важно защитить свою кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Следует отметить, что кожу лица необходимо защищать с помощью солнцезащитного крема уже с начала весны. Но не только лицо нуждается в нашей заботе, но и все тело. Давайте поговорим о последних исследованиях ученых, посвященных этой проблеме.

Ученые из Англии провели исследования, в ходе которых постарались определить, с помощью употребления каких продуктов можно увеличить сопротивляемость кожи вредным солнечным излучениям. Всех согласившихся на участие в исследовании людей, раздели на две группы. Испытуемым, входящим в первую группу, каждый день давали по 2 столовые ложки томатной пасти и 2 чайные ложки оливкового масла, а участникам эксперимента, вошедшим во вторую группу, давали только оливковое масло.

Эксперимент длился в течение трех месяцев. По истечении этого времени обнаружилось, что в образцах кожи участников эксперимента, которым в течение трех месяцев давали томатную пасту, оказалось на 33 процента больше проколлагена, чем у участников, входивших во вторую группу. Проколлаген – это вещество, которое защищает нашу кожу от солнечных ожогов, замедляет процесс старения кожи и придает ей эластичность и прочность.

Ученые предполагают, что причиной такого действия является содержащийся в томатах антиоксидант – ликопин, концентрация которого увеличивается при тепловой обработке. Поэтому, для того чтобы уберечь свою кожу, регулярно употребляйте в пищу томаты, происшедшие тепловую обработку.

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