В Coca-Cola добавят витамины
10:35, 26 июня 2008Страна
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81% дневной нормы С
Японское подразделение компании Coca-Cola решило порадовать любителей напитка Coca-Cola и добавить в него витамины.
Компания уже выпустила витаминизированный напиток Coca-Cola Diet Coke Plus или Coca-Cola Light Plus, известный на европейских рынках Coca-Cola, который содержит 81% дневной нормы витамина С в бутылке емкостью 500 ml.
Необходимо отметить, что компания ранее выпустила уже витаминизированный напиток Fanta. А в Великобритании в октябре 2007 года выпустила Diet Coke Plus Vitamins c витаминами B3, B12 и C. Стоит однако отметить, что содержание полезности в этом напитке было намного меньше (50% дневной нормы).
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