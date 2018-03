В Coca-Cola добавят витамины

Японское подразделение компании Coca-Cola решило порадовать любителей напитка Coca-Cola и добавить в него витамины.

Компания уже выпустила витаминизированный напиток Coca-Cola Diet Coke Plus или Coca-Cola Light Plus, известный на европейских рынках Coca-Cola, который содержит 81% дневной нормы витамина С в бутылке емкостью 500 ml.

Необходимо отметить, что компания ранее выпустила уже витаминизированный напиток Fanta. А в Великобритании в октябре 2007 года выпустила Diet Coke Plus Vitamins c витаминами B3, B12 и C. Стоит однако отметить, что содержание полезности в этом напитке было намного меньше (50% дневной нормы).

