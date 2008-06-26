В Киеве СБУ изъяла в шести аптеках трамадол

В Киеве СБУ изъяла в шести аптеках значительные партии трамадола, который незаконно сбывался наркозависимым

Служба безопасности Украины во исполнение поручений Президента Украины в тесном взаимодействии с другими государственными органами и неправительственными общественными организациями продолжает общегосударственную операцию по пресечению незаконного обращения трамадола.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, на протяжении последних суток в Киеве сотрудниками СБУ проведен ряд спецопераций, в результате которых разоблачены шесть точек незаконного сбыта этого лекарственного средства, задержаны лица, причастные к противоправной реализации трамадола оптом и в розницу.

Так, в одном из аптечных киосков известной фармацевтической сети в столице были изъяты свыше 750 таблеток «Трамадола», который злоумышленники продавали наркозависимым лицам. В этом же аптечном учреждении инспекторами Государственной службы по контролю за качеством лекарственных средств были обнаружены и изъяты другие лекарственные препараты, содержащие псевдоэфедрин, что также сбывались сотрудниками аптеки без рецептов.

В аптечном киоске, расположенном в подземном переходе возле станции метро «Осокорки», была задержана сотрудница учреждения, у которой изъяты пакеты с капсулами трамадола. Часть «доз» женщина уже успела реализовать без рецептов. Рядом с аптекой были задержаны двое молодых киевлян – 1985-го и 1987-го гг. рождения, у которых были изъяты только что приобретенные таблетки.

Две подпольные аптеки, фармацевты которой без соответствующих рецептов продавали наркоманам «Трамадол», «Трайфед», «Сонат» и «Клофелин», мобильные оперативные группы СБУ разоблачили в Печерском и Соломенском районах столицы. Эти лекарства содержат синтетический опиоид и вызывают состояние, подобное наркотической эйфории. Обычных покупателей провизоры не обслуживали, ссылаясь на переучет. Зато постоянным наркозависимым клиентам, которых знали в лицо, продавали наркотические препараты. Оперативники изъяли таблетки, которые злоумышленники не успели реализовать, деньги, тетради с детальными записями о реализации «доз». Согласно этим записям, прибыли от незаконной продажи препаратов исчислялись тысячами гривен. Из незаконного обращения изъяты свыше тысячи таблеток и капсул наркотических препаратов.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного хранения и сбыта наркотических средств. Устанавливается круг лиц, поставляющих реализаторам трамадол, и источник происхождения неучтенных партий препарата.

Как напоминает пресс-центр СБУ, с 4 июня 2008 года «Трамадол» в Украине официально признан наркотиком, таким как морфий, фентанил, метадон. Поэтому ограничение его обращения, а также наказание за его незаконное распространение отныне значительно строже и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 12 лет.