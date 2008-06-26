Названы самые подделываемые лекарства

"Виагра" и антидепрессанты стали самыми подделываемыми лекарствами в Европе. Об этом сообщила представитель швейцарской медицинской промышленности Рут Мосиманн.

"Чаще всего, вне зависимости от страны, подделывают дорогие лекарства", - сказала она. "Также достаточно часто подделываются антидепрессанты, "Виагру" и гормональные лекарственные средства", - добавила Мосиманн.

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