Чтобы лучше учиться, нужно есть мясо. Такой вывод сделали израильские ученые из медцентра "Сорока" по результатам проведенного ими исследования. Руководил этим исследованием старший врач неврологического отделения медцентра "Сорока", доктор Рафик Масалха. А само исследование заключалось в обследовании шестидесяти семи детей - учеников начальной школы.

Эти дети являлись учениками третьих-пятых классов. Исследователи, при помощи химического анализа, выяснили, какие пищевые компоненты потребляют дети. Как оказалось, у 30% обследованных школьников имелась ощутимая нехватка витамина В12. Что же касается успехов в учебе, то, как раз оценки этих детей и оказались самыми низкими в их классах.

Витамин В12 содержится большей частью в пище животного происхождения, особенно много его в печени, почках и сердце. Также он имеется и в обычном мясе: говядине, свинине, и в мясе птицы. Его источником может являться рыба: тунец, камбала, сардины, а также крабы и омары. Присутствует этот витамин и в яичном желтке и в молочных продуктов.

Витамин В12 необходим для деления клеток в организме. Особенно от его нормального уровня зависят те клетки, которые делятся с наибольшей интенсивностью: иммунные клетки, клетки кожи, клетки крови, и те, которые выстилают кишечник. А также без витамина В12 невозможно образование миелиновой оболочки - оболочки, покрывающей нервы. В случае хронической недостаточности витамина В12, нервы разрушаются, и восстановить их уже невозможно.

Именно по этим причинам у детей, которым не хватает витамина В12, может случиться задержка в развитии моторики и психологическом развитии. Также для подобных детей характерны легкие нарушения внимания, плохая память и поведенческие проблемы. Доктор Масалха советует, при обнаружении у ребенка подобных симптомов проверить, достаточно ли он получает витамина В12.

Также доктор Масалха говорит о том, что в дневном рационе ребенка обязательно должна быть одна мясная трапеза, а еще - достаточно молочных продуктов.

Кроме того, надо иметь в виду, что хроническую недостаточность итамина В12 можно восполнить, и остановить развитие этого заболевания, вернув ребенка на нормальный уровень жизни, в случае, если лечение начнется не позже чем через два года после появления первых клинических симптомов этой недостаточности.

Если же промедлить дольше 24-х месяцев, то болезнь еще остановить будет возможно, однако восстановить прежнее здоровье уже вряд ли удастся.

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