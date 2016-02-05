В Украине количество смертей от гриппа возросло до 201 - Минздрав

В Украине по состоянию на 5 февраля зарегистрирована 201 смерть от гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения (по состоянию на 4 февраля количество умерших от гриппа составило 192 человека, в том числе трое детей - УНИАН).

«Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Одесской области – 34, в Винницкой – 13, Запорожской – 12, в Черкасской – 13, Ривненской – 11 и г. Киеве – 11», - говорится в сообщении.

За последние сутки заболело более 65 тыс. человек, из них 50% детей в возрасте до 17 лет.

Всего с начала эпидемического сезона (с 28 сентября 2015 года) в Украине зарегистрировано более 3,2 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 8,3% населения.

Из общего количества заболевших 62,8% составляют дети в возрасте до 17 лет. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди населения Киевской области и города Киева, где переболело, соответственно, 14,1% и 11,9% населения. Наименьшая заболеваемость регистрируется в Закарпатской (5,2%) и Харьковской областях (3,6%).

Всего в Украине с начала эпидемического сезона госпитализированы с предварительными диагнозами «Грипп» и «Острая респираторная вирусная инфекция» почти 132 тыс. человек (3,9% от заболевших), из них 67,7% составляют дети в возрасте до 17 лет. За последние сутки госпитализированы почти 3 тыс. человек, из них 1,5 тыс. – дети до 17 лет.

Читайте такжеВ Нацгвардии уверяют, что эпидемии гриппа и ОРВИ среди их бойцов нетНа четвертой неделе 2016 года в 19 областях и городе Киеве показатели заболеваемости гриппом превысили эпидемические пороги, из них в 11 областях – более чем на 50%. В 5 регионах страны эпидемические пороги находятся в пределах от -4,0 % в Донецкой, до -42,1% в Ивано-Франковской областях.

Заболеваемость в эпидсезон 2015-2016 гг. на 41,4% больше уровня аналогичного периода прошлого эпидемического сезона, отмечают в Минздраве.