В Нацгвардии уверяют, что эпидемии гриппа и ОРВИ среди их бойцов нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила начальник отдела Медицинского управления Национальной гвардии Украины, полковник Елена Олещенко во время пресс-конференции в Киеве.

«Несмотря на то, что в большинстве областей Украины эпидемиологический порог превышен, мы не достигли эпидемиологического порога. У нас уровень заболеваемости ОРВИ - на уровне 2015-2014 гг.», - уверяет она.

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По словам Олещенко, были приняты все профилактические меры, и еще в начале сентября воинские части были обеспечены медицинскими препаратами.

«Все профилактические мероприятия мы начали еще задолго до эпидемсезона», - добавила она.

«На сегодняшний день у нас тяжелых случаев (течения заболеваемости) не зарегистрировано, летальных случаев не зарегистрировано», - сказала Олещенко.

Она подчеркнула, что одни из самых низких показателей заболеваемости среди военнослужащих на востоке страны. Олещенко пояснила, что это связано со значительной рассредоточенностью личного состава.

«Высокий уровень заболеваемости у нас в частях, которые дислоцированы в Киевской области и в Запорожье», - подчеркнула Олещенко.