Вакцинальная кампания против кори и краснухи в Украине: мифы и правда

Мера пресечения — вакцинация против кори и краснухи — повлекла в Украине самый громкий за последние годы скандал. Причина известна: смерть подростка после иммунизации и обращения к медицинским заведениям более чем 200 детей. Договоренность с ВОЗ о прививке была достигнута еще при предыдущем руководстве Минздрава.

А получили вакцину в Украину уже приновом руководителе медицинского ведомства Василиея Князевиче и новоиспеченном главном государственном санитарном враче, докторе медицинских наук, профессоре, члене-корреспонденте Академии медицинских наук Украины, заслуженном враче Николае Проданчуке, который раньше возглавлял Институт экогигиены и токсикологии имени Л. Медведя. По приглашению министра здравоохранения он четыре месяца назад возглавил санитарно-гигиеническую службу страны.

Ситуация, которая возникла после вакцинации, ошеломила и медиков, и общество в целом. В известной мере «подыграл» не в интересах врачей наш брат журналист.

Недавно состоялось расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения, на котором третьим стоял вопрос вакцинации населения и ее следствий в Украине. Выступали ведущие специалисты, в том числе и независимые. Министр здравоохранения сказал, что свыше 1800 СМИ, в частности и электронных, выступили против действий Минздрава и вакцинации индийским препаратом. Такого количества публикаций (на протяжении двух недель), наверно, «не заслужило» ни одно ведомство нашего государства. Кто-то даже выразил мнение, что развернута специальная «антивакцинальная» кампания, кем-то очень тщательным образом спланированная.

Относительно акции против иммунизации, то я лично имею сомнения: можно «купить» 15–20 СМИ, но не все.

Лично с Василием Князевичем пообщаться, к сожалению, не удалось. Вместо этого пресс-служба предоставила информацию о давно известных фактах... Похоже, чиновники не умеют или не хотят по-деловому общаться с журналистами. Между тем их категорические заявления на некоторых пресс-конференциях о том, что вакцинация будет продолжаться, настораживают население. Необходимо разъяснение ситуации квалифицированными специалистами, которые разрядили бы наэлектризованную атмосферу в обществе. Ведь в настоящее время каждый колеблется: делать прививку или нет? Ведь перед глазами — трагедия. Что стало причиной смерти юноши? Из одной ампулы были вакцинированы 10 детей, остальные за помощью не обращались...

Население Украины мало осведомлено о том, что такое корь и краснуха. Поэтому редакция из современных источников наводит справку об этом заболевании.

Из досье

Корь остается главной болезнью-убийцей, которая чаще, чем любая другая инфекция, становится причиной смерти. По информации ВОЗ, в 1994 году от кори умерло более миллиона детей — больше, чем от всех других болезней вместе взятых. Стоит отметить: 98 процентов летальных случаев зафиксировано в странах, которые развиваются. На корь приходится более чем 10 процентов смертей, которые регистрируются среди детей, не достигших пятилетнего возраста. Причем половина из них — младенцы. По некоторым подсчетам, вирус кори убивает больше детей, чем любой другой возбудитель.

Корь и краснуха в Украине

Во втором полугодии 2005 года наблюдался рост заболеваемости корью: тогда медики зафиксировали 2392 случая (в 2004-ом — 146).

На протяжение января— мая 2006-го ежемесячно регистрировалось от 4000 до 10 000 больных корью. Лечебно-профилактические заведения, особенно в Киеве, не способны были госпитализировать такое количество пациентов. За период вспышки кори в 2005–2006 годах произошло пять летальных случаев.

Значительное увеличение количества больных корью и краснухой регистрируется в Украине каждые 4–5 лет. Предпоследняя вспышка кори в Украине пришлась на 2001–2002 года, когда заболело свыше 24000 лиц. Больше всего их оказалось среди подростков и взрослых, хотя раньше много кто из них был вакцинирован.

После заболевания корью и краснухой могут возникнуть опасные осложнения, например: пневмония, отит, энцефалит, менингит, полиневриты, токсичное поражение почек.

Несколько общих миссий ВОЗ и «СDС Атланта» расследовали причины роста заболеваемости корью и краснухой. Были привлечены специалисте Европейского регионального бюро ВОЗ, Центра контроля за заболеваниями (Атланта), Европейского центра контроля за заболеваниями (Стокгольм), ЮНИСЕФ, национальные эксперты.

После изучения ситуации Украине рекомендовали провести дополнительную иммунизацию против кори и краснухи возрастной группы от 16 до 29 лет, независимо от вакцинального статуса и заболевания в анамнезе. Аналогичная дополнительная иммунизация в последнее время осуществлена в Киргизстане, Молдове, Албании, Турции, Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, Армении, Туркменистане, Узбекистане. Для этого там воспользовались такой же вакциной того же производителя в общем количестве свыше 36 млн. доз. Панамериканская организация здравоохранения заказала более чем 100 млн. доз этого препарата.

Вакцина

Вакцина для профилактики кори и краснухи, изготовленная «Serum Institute of India» (пятый в мире производитель по объемам продукции), была преквалифицирована ВОЗ, закуплена и поставленная в Украину Детским фондом ООН (UNICEF). Вместе с вакциной поступили шприцы, коробки для утилизации и сумки-холодильники на сумму 5,3 млн. дол. США.

Для преквалификации производитель предоставил исчерпывающую задокументированную информацию о конечном продукте, в частности сведения о технологии производства, методы контроля за качеством, клинические испытания и тому подобное. Производитель имеет международный сертификат.

Высокое качество вакцины было подтверждено в процессе независимого тестирования в лабораториях, сертифицированных ВОЗ.

В Украине препарат также был проверен. Отбор образцов всех 12 серий отмеченной вакцины и транспортировки их к месту исследований осуществлялось в соответствии с правилами обращения с иммунобиологическими препаратами в Украине.

Контролировалось качество вакцины по таким показателям: подлинность, специфическая активность, токсичность, стерильность и термостойкость. На основании позитивных результатов исследований был сделан вывод о соответствии показателям качества и разрешение на ввоз вакцины в Украину.

Всеукраинское объединение общественных организаций «Украинский санитарно-эпидемиологический союз», возглавляемый исполнительным директором Г. Мельниченком, послал письмо вице-премьер-министру Украины И. Васюнику:

«Уважаемый Иван Васильевич!

Всеукраинская общественная организация, которая объединяет санитарных врачей, специалистов по гигиене, эпидемиологии, бактериологии, вирусологии выражает свою обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в связи с развернутой сегодня в средствах массовой информации антивакцинальной кампанией.

Мы с пониманием относимся к приостановке массовой иммунизации против кори и краснухи в связи со случаем смерти человека в Краматорске. Считаем, что этот случай должен быть расследованным как можно тщательнее и абсолютно объективно. Любые спекуляции на смерти человека недопустимые, ведь они приведут к другим смертям!

Вместе с тем, отказ от иммунизации против опасных висококонтагиозных инфекционных болезней несет в себе угрозу не только здоровью и жизни отдельных граждан, но и всей системе национальной безопасности Украины.

Ведь прекращение иммунизации, в первую очередь, приведет к ликвидации популяцийного иммунитета. Будет разрушена защита, которую строили все предыдущие поколения украинских медиков. Массовое распространение опасных инфекций: дифтерии, полиомиелита, коклюша, о которых уже стали забывать, может стать реальностью.

Попробуем профессионально выяснить: что стало причиной смерти привитого? Какими являются особенности поствакцинальных реакций на этот препарат? Ведь моновакцина против кори и поливакцина корь-паротит-краснуха этого же производителя, полученная из тех же штаммов, в Украине зарегистрированна и на протяжении многих лет применяется.

И только после этого мы примем сознательное решение. И непременно, ничего не скрывая, его обнародуем.

Еще один важен аргумент противников иммунизации заключается в том, что проводить ее нужно за результатами исследования иммунного статуса каждого привитого, Это было бы идеально с медицинской точки зрения, если бы было возможно с точки зрения экономической. Однако, как показывает, даже самым богатым государствам это не под силу.

В развитых странах окончательный диагноз инфекционного заболевания фиксируется на основании выявления возбудителя. В скольких случаях диагноз кори и краснухи у нас был подтвержден лабораторно?

К сожалению, реальность такова, что наших лабораторных мощностей для подобной процедуры не хватит.

Однако поводом для отказа от испытанной на протяжении десятилетий стратегии защиты населения от инфекционных болезней это быть не может.

Просто напомним одну дату — 27 октября 1977 года зафиксирован последний на земле случай заболевания оспой. Кто-то в настоящее время помнит об этой страшной болезни?»

С точки зрения эксперта

Эксклюзивное интервью по поводу ситуации вокруг прививок «ДН» дала Ольга Бобилева, которая имеет специализированное санитарно-эпидемиологическое образование, начинала работать рядовым санитарным врачом, прошла путь к первому заместителю министра, главного государственного санитарного врача Украины.

— Вирус кори, который принадлежит к биологическим паразитам, для поддержки своей популяции нуждается в определенном количестве организмов-доноров, которыми являются в первую очередь люди с ослабленными организмами, дети, подростки, которые не болели этой болезнью. Потому ученые всего мира пришли к выводу: чтобы предотвратить заболевание корью, вакцинацией должно быть охвачено не менее 90 процентов населения из группы риска, - утверждает эксперт.

Возникают вопросы: почему прививки делают тем, кто уже болел? Прежде всего необходимость прививки должен определять врач, который бы отнесся к пациенту внимательно, а не формально. Действительно, согласно с рекомендациями ВОЗ допускается прививка и тех, кто уже болел корью. Аргументируется это тем, что диагноз был установлен на основании клинической картины, без лабораторного подтверждения и выделения вируса. Следовательно, за этим диагнозом могло «прятаться» совсем другое заболевание с похожей клинической картиной. Этой вакциной на земном шаре привито свыше 350 млн. лиц, в том числе 35 миллионов в европейских государствах, бывших республиках СССР.

На коллегии в Минздраве прозвучала информация, которой интересуется население и, собственно, и сами медики: почему девять миллионов доз именно индийской вакцины? Как объяснил заместитель министра здравоохранения Валерий Бидный, только индийский завод, сертифицированный по всем международным правилам, смог изготовить столько вакцины, сколько нужно было Украине.

Раздаются упреки в адрес Минздрава по поводу других производителей препарата, в частности в Швейцарии, Соединенных Штатах. Почему там не изготовляли вакцину?

Швейцарское предприятие, которое производит вакцину, размещено в Индонезии, американское — в одной из стран Африки да и мощности у них малые.

По информации некоторых масс-медиа, вакцина изготовлена на клетках азиатского генотипа, и это, мол, не минет бесследно для европейцев. На заседании коллегии отмечалось, что, по сообщению ВОЗ, индийская компания получила материал для вакцины от американского производителя, который изготовлял препарат для прививок на биологическом материале американских граждан, которые эмигрировали из СССР, в частности и из Украины.

Ольга Бобилева предложила свое виденье этой проблемы: без сомнения, нужны аргументированные выводы из ситуации с прививкой. Первое: признать действия Минздрава относительно организации и проведения дополнительной иммунизации населения Украины против кори и краснухи такими, что не противоречат эпидемической ситуации в стране и действующему санитарному законодательству, международным мероприятиям борьбы с инфекционными заболеваниями. Выводы должны основываться на результатах работы всех комиссий, которые были сформированы для расследования следствий вакцинации. Второе. Обратиться в Кабинет Министров с просьбой образовать межведомственную комиссию по вопросам вакцинации и иммунизации населения Украины во главе с вице-премьер-министром, к которой привлечь, кроме специалистов Министерства здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство семьи, молодежи и спорта, МЧС, НАНУ, АМНУ и, конечно, обратиться к представителям СМИ с просьбой объективно освещать ситуацию, не гнаться за «жаренными» фактами. В настоящее время речь идет об иммунном статусе целого государства, о том, чтобы дети не болели и не умирали от заболеваний, которым можно предотвратить благодаря прививке. Корь — после ликвидации полиомиелита и оспы — остается главной опасностью. Потому вакцинация, которая является частью мероприятий, направленных на борьбу с этим заболеванием в мире, должна быть осуществлена, но организацию такого огромного профилактического мероприятия нельзя возлагать лишь на одно ведомство — Минздрав.

ОТ АВТОРА. В последнее время мне пришлось встречаться со многими учеными, врачами, специалистами, которые хорошо знают эту проблему. Они придерживаются общей мысли: вакцинировать население нужно, поскольку жертвами этой болезни могут стать достаточно много людей. Чтобы не волноваться по поводу того, что будет после прививки, необходимо обстоятельно обследоваться у врачей, в первую очередь на аллергию.

На протяжении многих лет знаю Николая Проданчука. При его руководстве Институт экогигиены и токсикологии стал мощным научным и экспертным учреждением профилактической медицины в системе здравоохранения Украины. Николая Георгиевича знает мировая медицинская элита. Когда он шел на работу в Минздрав, у него были свои, я бы сказала амбициозные, планы по поводу решения многих проблем медицины. Но, к сожалению, он стал «крайним» в ситуации с вакцинацией населения. Потому, наверно, была права Ольга Бобилева (которая на этом посту работала, напомню, четыре года), когда сказала, что за такие масштабные мероприятия, которые касаются здоровья населения, не должен отвечать один человек или ведомство. Эти вопросы должны решаться комплексно всеми причастными институциями и при самом широком привлечении авторитетных ученых.

Валентина СКОРОПАДСКАЯ, заслуженный журналист Украины

zn.ua