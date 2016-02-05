В Житомире из-за гриппа и ОРВИ карантин в школах продлен до 13 февраля

10:34, 05 февраля 2016
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В Житомире карантин в школах из-за эпидемии гриппа, продлен до 13 февраля включительно.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По информации начальника Житомирского горрайонного управления Главного управления Госсанэпидслужбы в Житомирской области, главного государственного санитарного врача Житомира и Житомирского района Александра Шпиты, в городе на 5-й неделе эпидемии наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения города по сравнению с прошлой неделей уменьшился, однако следует продлить карантин», - сказал Шпита.

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