В Житомире из-за гриппа и ОРВИ карантин в школах продлен до 13 февраля
В Житомире карантин в школах из-за эпидемии гриппа, продлен до 13 февраля включительно.
В Житомире из-за гриппа и ОРВИ карантин в школах продлен до 13 февраля / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По информации начальника Житомирского горрайонного управления Главного управления Госсанэпидслужбы в Житомирской области, главного государственного санитарного врача Житомира и Житомирского района Александра Шпиты, в городе на 5-й неделе эпидемии наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения города по сравнению с прошлой неделей уменьшился, однако следует продлить карантин», - сказал Шпита.