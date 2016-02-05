На Ровенщине от пандемического гриппа умерли уже 12 человек

На Ровенщине с начала эпидпериода от пандемического гриппа умерло уже 12 человек / Фото УНИАН

Как сообщили корреспонденту УНИАН в эпидемиологическом отделе главного управления Госсанэпидслужбы в Ривненской области, последний случай - смерть женщины 1948 г. р. - зафиксирован 2 февраля в городской больнице Ривного. Сегодня, после получения результатов лабораторных исследований подтверждено, что она умерла от вируса гриппа «А».

По информации из центральной городской больницы Ривного, умершая обратилась за помощью к медикам на 6-й день после начала заболевания. Кроме того, у нее обнаружили рак щитовидной железы.

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Информация о количестве умерших в ближайшее время может измениться в сторону увеличения. Сейчас, как отмечают в областной Госсанэпидслужбе, проводятся лабораторные исследования причин смерти 57-летнего жителя села Великие Межиричи Корецкого района, которая наступила вчера в Гощанской районной больнице. Предварительная причина смерти – пневмония.

Сейчас известно, что больной слишком поздно обратился за помощью к медикам. Кроме того, он имел проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Результаты исследований медики надеются получить завтра.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 февраля в Украине с начала эпидемического сезона от гриппа умерли уже 192 человека, в том числе трое детей в возрасте до 17 лет и одна беременная женщина.

Ривненская область входит в пятерку областей с наибольшим количеством летальных исходов.

Среди 11 умерших в области - 6 мужчин и 5 женщин. Самому младшему было 39 лет, самому старшему – 78. Все они слишком поздно обратились за помощью к медикам. Кроме того, все умершие до заболевания гриппом и ОРВИ страдали хроническими болезнями.