Ни один человек, умерший от гриппа в Украине, не был привит - СЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главного государственного санитарного врача Украины Святослав Протас во время брифинга на тему: "Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ: оперативная информация".

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«К большому сожалению, анализ тех трагических летальных случаев, которые сегодня регистрируются вследствие тяжелого течения гриппа, показывает, что ни один человек, который умер, не был вакцинирован против гриппа и поздно обращались за медицинской помощью», - сказал он.

Протас призвал граждан в случае обнаружения признаков гриппа в первые же часы обращаться к врачам или вызывать их на дом.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала эпидемического сезона от гриппа умерли уже 192 человека, в том числе трое детей в возрасте до 17 лет и одна беременная женщина.